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Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler

Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
03.03.2024 - 15:02

1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...
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2. Gitmek istiyorum acil.😂

2. Gitmek istiyorum acil.😂
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3. Başka ülkede göremezsiniz.

4. Kıvanç ayrıntısında fena patladım.

5. Bir gece ansızın aklımıza düştü...

5. Bir gece ansızın aklımıza düştü...
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6. Ülkede en iyi yaptığımız şey mizah olabilir.😂

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7. Benim hassasiyet seviyesi:

7. Benim hassasiyet seviyesi:
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8. İçimden sürekli bu cümleyi söyleyerek geziyorum.

8. İçimden sürekli bu cümleyi söyleyerek geziyorum.
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9. Hayır burası Ankara.

9. Hayır burası Ankara.
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10. Yaa amcanın bakışlarına kalbimi bıraktım.😍

10. Yaa amcanın bakışlarına kalbimi bıraktım.😍
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11. Survivor aynı bir bağımlılık gerçekten.

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12. Her izlediğimde güleceğim yeni bir video buldum.

13. Her yerdeyiz, her yerde!

14. Siz en çok hangi paylaşıma güldünüz?

15. Yorumlarda paylaşmayı unutmayalım...

15. Yorumlarda paylaşmayı unutmayalım...
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