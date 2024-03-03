Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler
Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Kahkaha Attıran Kareler
1. Hazırsanız başlayalım...
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2. Gitmek istiyorum acil.😂
3. Başka ülkede göremezsiniz.
4. Kıvanç ayrıntısında fena patladım.
5. Bir gece ansızın aklımıza düştü...
6. Ülkede en iyi yaptığımız şey mizah olabilir.😂
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7. Benim hassasiyet seviyesi:
8. İçimden sürekli bu cümleyi söyleyerek geziyorum.
9. Hayır burası Ankara.
10. Yaa amcanın bakışlarına kalbimi bıraktım.😍
11. Survivor aynı bir bağımlılık gerçekten.
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12. Her izlediğimde güleceğim yeni bir video buldum.
13. Her yerdeyiz, her yerde!
14. Siz en çok hangi paylaşıma güldünüz?
15. Yorumlarda paylaşmayı unutmayalım...
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