Koku Sensörlü Kafe Tuvaletinden Adeta Baskın Yemiş Gibi Muamele Gören Kadına Çok Güleceksiniz
Koku Sensörlü Kafe Tuvaletinden Adeta Baskın Yemiş Gibi Muamele Gören Kadına Çok Güleceksiniz
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Kimi kültürlerde tabu, kimilerinde ise festivali dahi yapılıyor ancak her ne olursa olsun dışkılamak insan biyolojisinin en temel parçalarından.
Kısacası durum epey insani bir mesele ancak pek çoğumuz evimizden başka yerlerde tuvalete giderken, özellikle de "büyük" tuvalet konusunda haliyle çekincelere sahibiz.
Bir Twitter (X) kullanıcısı da kafe tuvaletinde baskına uğradığını düşündürecek kadar garip anlar yaşadığı bir anısını paylaşarak hepimizi hem biraz korkuttu, hem de ne yalan söyleyelim epey güldürdü.
Masum masum klozette oturup işinizi görürken şunların başınıza geldiğini düşünsenize. 😂
Ya sanki suç mu kardeşim, insan bu kadar da reklam edilmez ama. 😂
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Bu arada yurtdışı planınız yoksa "ben dışarıda nasıl tuvalete gideceğim" diye o kadar da endişelenmenize gerek yok zira olaylar yurt dışında geçiyor. 😅
Ama her ne olursa olsun koku sensörlü tuvalet fikri bizi bi' ufak korkuttu.
Binlerce yürek tek bir soru, neden koku sensörlü tuvalet var ve sahiden alarm vermek zorunda mı?
Yeni travma hepimize hayırlı olsun...
İşte içimizdeki cesur yürekler!
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O insan ki hiçbir şeyden korkusu olmayan, sosyal anksiyeteyi kafada bitirmiş bir savaşçıdır!
Her şeyi bir kenara bırakacak olursak bu mesele ahaliyi hayli eğlendirdi.
E tabi fikir ayrılıkları da yaşanmadı değil.
E madem biz bizeyiz bir de size soralım! Sizin başınızı belaya sokan bu tarz anılarınız var mı ve bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz?
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