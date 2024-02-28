Koku Sensörlü Kafe Tuvaletinden Adeta Baskın Yemiş Gibi Muamele Gören Kadına Çok Güleceksiniz

Tuvalet meselesi kimilerimiz için başlı başına bir problemken bir de umumi alanlarda tuvalete gitmek zorunda kalmak bazen gerçekten kabus gibi. Koku sensörlü olduğunu sonradan öğrendiği tuvalette çok zor anlar yaşayan bir kadının yaşadıkları ise sizi hayli güldürecek.

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