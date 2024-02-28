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Koku Sensörlü Kafe Tuvaletinden Adeta Baskın Yemiş Gibi Muamele Gören Kadına Çok Güleceksiniz

Koku Sensörlü Kafe Tuvaletinden Adeta Baskın Yemiş Gibi Muamele Gören Kadına Çok Güleceksiniz

Croft
Croft - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 19:45

Tuvalet meselesi kimilerimiz için başlı başına bir problemken bir de umumi alanlarda tuvalete gitmek zorunda kalmak bazen gerçekten kabus gibi. Koku sensörlü olduğunu sonradan öğrendiği tuvalette çok zor anlar yaşayan bir kadının yaşadıkları ise sizi hayli güldürecek.

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Kimi kültürlerde tabu, kimilerinde ise festivali dahi yapılıyor ancak her ne olursa olsun dışkılamak insan biyolojisinin en temel parçalarından.

Kimi kültürlerde tabu, kimilerinde ise festivali dahi yapılıyor ancak her ne olursa olsun dışkılamak insan biyolojisinin en temel parçalarından.

Evrensel emoji diline dahi dahil olup en popüler emojilerden olan bu gülümseyen kaka da durumu biraz özetliyor gibi. 😂

Kısacası durum epey insani bir mesele ancak pek çoğumuz evimizden başka yerlerde tuvalete giderken, özellikle de "büyük" tuvalet konusunda haliyle çekincelere sahibiz.

Kısacası durum epey insani bir mesele ancak pek çoğumuz evimizden başka yerlerde tuvalete giderken, özellikle de "büyük" tuvalet konusunda haliyle çekincelere sahibiz.

Bir Twitter (X) kullanıcısı da kafe tuvaletinde baskına uğradığını düşündürecek kadar garip anlar yaşadığı bir anısını paylaşarak hepimizi hem biraz korkuttu, hem de ne yalan söyleyelim epey güldürdü.

Bir Twitter (X) kullanıcısı da kafe tuvaletinde baskına uğradığını düşündürecek kadar garip anlar yaşadığı bir anısını paylaşarak hepimizi hem biraz korkuttu, hem de ne yalan söyleyelim epey güldürdü.

Masum masum klozette oturup işinizi görürken şunların başınıza geldiğini düşünsenize. 😂

Masum masum klozette oturup işinizi görürken şunların başınıza geldiğini düşünsenize. 😂

Ya sanki suç mu kardeşim, insan bu kadar da reklam edilmez ama. 😂

Ya sanki suç mu kardeşim, insan bu kadar da reklam edilmez ama. 😂
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Bu arada yurtdışı planınız yoksa "ben dışarıda nasıl tuvalete gideceğim" diye o kadar da endişelenmenize gerek yok zira olaylar yurt dışında geçiyor. 😅

Bu arada yurtdışı planınız yoksa "ben dışarıda nasıl tuvalete gideceğim" diye o kadar da endişelenmenize gerek yok zira olaylar yurt dışında geçiyor. 😅

Ama her ne olursa olsun koku sensörlü tuvalet fikri bizi bi' ufak korkuttu.

Ama her ne olursa olsun koku sensörlü tuvalet fikri bizi bi' ufak korkuttu.

Binlerce yürek tek bir soru, neden koku sensörlü tuvalet var ve sahiden alarm vermek zorunda mı?

Binlerce yürek tek bir soru, neden koku sensörlü tuvalet var ve sahiden alarm vermek zorunda mı?

Yeni travma hepimize hayırlı olsun...

Yeni travma hepimize hayırlı olsun...
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İşte içimizdeki cesur yürekler!

İşte içimizdeki cesur yürekler!
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O insan ki hiçbir şeyden korkusu olmayan, sosyal anksiyeteyi kafada bitirmiş bir savaşçıdır!

O insan ki hiçbir şeyden korkusu olmayan, sosyal anksiyeteyi kafada bitirmiş bir savaşçıdır!

Her şeyi bir kenara bırakacak olursak bu mesele ahaliyi hayli eğlendirdi.

Her şeyi bir kenara bırakacak olursak bu mesele ahaliyi hayli eğlendirdi.
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E tabi fikir ayrılıkları da yaşanmadı değil.

E tabi fikir ayrılıkları da yaşanmadı değil.
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E madem biz bizeyiz bir de size soralım! Sizin başınızı belaya sokan bu tarz anılarınız var mı ve bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz?

E madem biz bizeyiz bir de size soralım! Sizin başınızı belaya sokan bu tarz anılarınız var mı ve bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz?

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