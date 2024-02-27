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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 13:20

Bu hafta spor tayfa timeline'ı nasıl şenlendirmiş birlikte bakalım. Günlük neşemizi ikiye katlayacak tweetlerle karşınızdayız🚀

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1. Biraz da perspektif.

1. Biraz da perspektif.
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2. Doğum günümdü...

2. Doğum günümdü...
twitter.com

3. Siz ne gördünüz?

3. Siz ne gördünüz?
twitter.com

4. Ahaha

4. Ahaha
twitter.com

5. Biraz da kültür şov.

5. Biraz da kültür şov.
twitter.com
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6. Eti az pişmiş yedim.

6. Eti az pişmiş yedim.
twitter.com

7. Güzel para kanka.

7. Güzel para kanka.
twitter.com

8. Tayfur Bingöl story atmak için klavyesini yağladı.

8. Tayfur Bingöl story atmak için klavyesini yağladı.
twitter.com

9. Hocam ciddi misin, makaradan mı öyle bakıyorsun?

9. Hocam ciddi misin, makaradan mı öyle bakıyorsun?
twitter.com

10. Walk on.

10. Walk on.
twitter.com
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11. Önce City ardından Liverpool.

11. Önce City ardından Liverpool.
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12. Hepimizin babası aynı mı?

12. Hepimizin babası aynı mı?
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13. Kendi çapımızda biz de enayiyiz kardeş.

13. Kendi çapımızda biz de enayiyiz kardeş.
twitter.com

14. Logan Roy sevenleri görelim.

14. Logan Roy sevenleri görelim.
twitter.com

15. Anıya bak.

15. Anıya bak.
twitter.com
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Haftaya görüşmek üzere!

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