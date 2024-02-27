Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweet'ler
Bu hafta spor tayfa timeline'ı nasıl şenlendirmiş birlikte bakalım. Günlük neşemizi ikiye katlayacak tweetlerle karşınızdayız🚀
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1. Biraz da perspektif.
2. Doğum günümdü...
3. Siz ne gördünüz?
4. Ahaha
5. Biraz da kültür şov.
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6. Eti az pişmiş yedim.
7. Güzel para kanka.
8. Tayfur Bingöl story atmak için klavyesini yağladı.
9. Hocam ciddi misin, makaradan mı öyle bakıyorsun?
10. Walk on.
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11. Önce City ardından Liverpool.
12. Hepimizin babası aynı mı?
13. Kendi çapımızda biz de enayiyiz kardeş.
14. Logan Roy sevenleri görelim.
15. Anıya bak.
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Haftaya görüşmek üzere!
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