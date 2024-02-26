Rus Model Svetlana Alekseeva Hayranı Olduğu Arda Güler'in Doğum Gününü Tribünde Kutladı
Rus Model Svetlana Alekseeva Hayranı Olduğu Arda Güler'in Doğum Gününü Tribünde Kutladı
Arda Güler hakkında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Rus model Svetlana Alekseeva, bu kez umduğunu bulamadı. Arda Güler'i izlemek için Santiago Bernabeu'ya giden Svetlana Alekseeva'nın paylaşımı sosyal medyada viral oldu.
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"Çay var mı çay?" paylaşımıyla tanıdığımız Rus model Svetlana Alekseeva bu kez Arda Güler'i izlemek için Madrid'e gitti.
Real Madrid - Sevilla maçında tribünlerde yerini aldı.
Arda Güler'in oyuna giremediği karşılaşamayı yerinde takip etti.
Svetlana Alekseeva, Arda Güler'in oyuna giremediği için üzüldüğünü sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.
Svetlana, "Arda Güler'in doğum gününde maçını izlemek için Santiago Bernabeu'ya gittim ama oynamadı." dedi.
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O anları sosyal medya hesabından paylaşan Svetlana Alekseeva'nın videosuna binlerce yorum geldi.
Svetlana Alekseeva'nın paylaşımı şöyleydi👇
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