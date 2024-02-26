Arda Güler Oyuncu Değişikliği İçin Kenara Çağırıp Daha Sonra Oyuna Almayan Ancelotti Saç Baş Yoldurdu
Arda Güler Oyuncu Değişikliği İçin Kenara Çağırıp Daha Sonra Oyuna Almayan Ancelotti Saç Baş Yoldurdu
LaLiga'nın 26. haftasında Real Madrid ile Sevilla karşı karşıya geldi. Dakikalar 80'i gösterdiğinde Arda Güler oyuncu değişikliği için kenara geldi. 0-0 giden mücadelede oyunu değiştirmek için kenarda bekleyen Arda Güler, Modric'in attığı gole hem sevindi hem de üzüldü. Real Madrid 1-0 öne geçince Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almaktan vazgeçti.
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Real Madrid'in Sevilla'yı 1-0 yendiği mücadelede Arda Güler oyuna girmek için kenarda beklerken büyük bir şanssızlık yaşadı.
Dakikalar 80'i gösterdiğinde durum 0-0'dı. Carlo Ancelotti oyuncu değişikliği için Arda Güler'i yanına çağırdı.
Doğum gününde oyuna girmek için kenarda değişikliği bekleyen Arda Güler ise hayatının en şanssız anlarından birisini yaşadı.
Arda Güler kenarda değişiklik için beklediği sırada Luka Modric ağları havalandırarak durumu 1-0 yapmayı başardı. Golü bulan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almaktan vazgeçti.
Maçın ardından konuşan Ancelotti: "Modric'in golünden önce Arda ile ilgili bir plan yapmıştım. Ancak gol sonrası fikrimi değiştirdim. Arda bu durumu çok iyi anlıyor, eğer anlamıyorsa zaten hiçbir şey olamayacaktır" dedi.
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Maçın ardından gelen yorumlar şöyleydi👇
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abi yasin 18 kariyer konusunda gelebileceğin en üst noktaya gelmişsin... otur kenarda bekle..Hayır nedir yani bu,almadılar oynatmadılar...Ülkece "Abisi Çocuk... Devamını Gör
Tabi canım, teknik heyetin elinde tüm kadronun doğum tarihlerinin listesi vardır ve kadro planlamasında o gün doğum günü olan oyunculara jest yapılır. Tam dr... Devamını Gör
Cocugu bi oynarken goremedik awk