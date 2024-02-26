Arda Güler Oyuncu Değişikliği İçin Kenara Çağırıp Daha Sonra Oyuna Almayan Ancelotti Saç Baş Yoldurdu

LaLiga'nın 26. haftasında Real Madrid ile Sevilla karşı karşıya geldi. Dakikalar 80'i gösterdiğinde Arda Güler oyuncu değişikliği için kenara geldi. 0-0 giden mücadelede oyunu değiştirmek için kenarda bekleyen Arda Güler, Modric'in attığı gole hem sevindi hem de üzüldü. Real Madrid 1-0 öne geçince Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almaktan vazgeçti.