Cristiano Ronaldo Tribünlerde "Messi" Tezahüratlarını Duyunca Adeta Çılgına Döndü
Cristiano Ronaldo Tribünlerde "Messi" Tezahüratlarını Duyunca Adeta Çılgına Döndü
Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Shabab karşısında zorlanan Al-Nassr, 86. dakikada Talisca'nın bulduğu golle 3-2 kazanmayı başardı. Maçın ardından oldukça mutlu olan Cristiano Ronaldo, tribünlerde 'Messi' tezahüratlarını duyunca adeta çılgına döndü. Messi tezahüratları yapan tribünlere dönen Ronaldo, yaptığı ilginç hareketle gündeme oturdu.
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Al-Shabbab karşısında zorlansa da 3-2 kazanmayı başaran Al-Nassr'da maç sonu Cristiano Ronaldo, tribünlere yaptığı hareketle çok konuşuldu.
"Messi" tezahüratlarının yapılmasına içerlenen Ronaldo'nun yaptığı hareket çok konuşuldu.
Tribünlere dönerek garip hareketler sergileyen Cristiano Ronaldo'nun "Messi" tezahüratlarına verdiği tepki viral oldu.
İşte o anlar👇
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