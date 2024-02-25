Eski Manken Ebru Şancı'nın Fotoğrafına Futbolcu Eşi Alpaslan Öztürk'ten İlginç Yorum: "Bırak Bu İşleri!"
Eski Manken Ebru Şancı'nın Fotoğrafına Futbolcu Eşi Alpaslan Öztürk'ten İlginç Yorum: "Bırak Bu İşleri!"
Eski manken Ebru Şancı aktif kullandığı Instagram hesabından sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor. Güzelliğine yüzlerce yorum gelen Şancı son fotoğrafıyla ise eşinden veto yedi!
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Eski manken Ebru şancı, modelliği bırakmasının üzerinden yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey yitirmedi.
Ünlü futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenmesinin ardından mankenliği bırakan Şancı, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.
Ailesini, kendisini ve markasını sık sık paylaşan eski mankene de sık sık güzelliğiyle ilgili yorum yapılıyor.
Yaptığı son paylaşımla da yine beğeni toplayan Ebru Şancı'ya bu kez beklemediği bir yerden yorum geldi.
"Allah'ını seviyorsan bırak bu işleri anladık!" diye yorum yapan futbolcu eşi Alpaslan Öztürk, eşinin güzelliğini sergilemesini yeterli bulduğunu dile getirdi.
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Şancı ise eşinin esprili bir şekilde dile getirdiği duruma "kıskanç" diyerek yanıt verdi.
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