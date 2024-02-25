İngiltere Tatilinde Olan Burak Özçivit Manchester United Forması Giyen Altay Bayındır'ı Ziyaret Etti
İngiltere Tatilinde Olan Burak Özçivit Manchester United Forması Giyen Altay Bayındır'ı Ziyaret Etti
İngiltere tatilinde olan ünlü oyuncu Burak Özçivit, eski Fenerbahçeli futbolcu Altay Bayındır'ı yeni kulübünde ziyaret etti.
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Ünü ülke sınırlarını aşan Burak Özçivit, 5 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisiyle büyük beğeni toplamaya devam ediyor.
Eşi Fahriye Evcen ve çocukları Karan ve Kerem ile sık sık gündemin nabzını tutan Özçivit, yalnızca ülkemizde değil; dünya çapında tanınan oyunculardan biri.
Sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aile hayatı ve iş birlikleriyle de gündeme gelen ünlü oyuncuyu bu kez gündeme getiren bunlardan hiçbiri olmadı.
İngiltere tatilinde bulunan ünlü oyuncu, sanat ve spor camiasını buluşturan bir adım attı.
Sezon başında Manchester United'a transfer olan eski Fenerbahçeli futbolcuyu bu gezisi sırasında ziyaret etti!
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Manchester United'ın tesislerinde gerçekleşen bu görüşmede kulübü dolaşan Özçivit ve Bayındır'ın fotoğrafları dikkat çekti.
"Kulübü dolaşa dolaşa bitiremedik" diyen Özçivit'in yeni bir iş birliği mi yapacağına dair sorular kafaları karıştırsa da, ikilinin buluşması hayranlarını sevindirdi.
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