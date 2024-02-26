Tenisçi Miray Konar'ın Lüks Otomobiliyle Bir Gününü Anlattığı Anlar Viral Oldu

Tenisçi Miray Konar, Amerika'da lüks jipiyle birlikte çektirdiği video TikTok'ta viral oldu. İzmir'de doğan ve daha sonra Amerika'da Elon Üniversitesi Finans Bölümü'nde okuyan Miray Konar'ın tenisçi olarak bir günlük aktivitesine birlikte bakalım.

Kaynak: Miray Konar / TikTok