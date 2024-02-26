Tenisçi Miray Konar'ın Lüks Otomobiliyle Bir Gününü Anlattığı Anlar Viral Oldu
Tenisçi Miray Konar'ın Lüks Otomobiliyle Bir Gününü Anlattığı Anlar Viral Oldu
Tenisçi Miray Konar, Amerika'da lüks jipiyle birlikte çektirdiği video TikTok'ta viral oldu. İzmir'de doğan ve daha sonra Amerika'da Elon Üniversitesi Finans Bölümü'nde okuyan Miray Konar'ın tenisçi olarak bir günlük aktivitesine birlikte bakalım.
Kaynak: Miray Konar / TikTok
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"Arabanız çok güzel, ne iş yapıyorsunuz?" sorusuyla başlayan videoda Miray Konar, "Tenisçiyim ben" diye cevap veriyor.
"Tenisçiler bu kadar kazanıyor mu?" sorusuna ise "Çok çalışıyoruz biz" diyerek cevap veriyor.
Miray Konar'ın bir gününü anlattığı anlar TikTok'ta en çok izlenen videolar arasında yer aldı.
Miray Konar'ın paylaşımı👇
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