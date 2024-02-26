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Ümit Karan'dan Dikkat Çeken Açıklama: "Futbolcular Borsayla Kafayı Yemiş"

Ümit Karan'dan Dikkat Çeken Açıklama: "Futbolcular Borsayla Kafayı Yemiş"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.02.2024 - 10:06

Yakın dönemde spor dünyasından ünlü isimlerin de içinde yer aldığı 'yüksek getirili' fon dolandırıcılığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Spor dünyasından dönen yüksek meblağlar her daim yatırım dünyasının da ilgisini çekmiştir. Özellikle finansal okur yazarlığı düşük olan spor camiasının yatırım kavramlarının odağında yer alması eski futbolcu Ümit Karan'ın da diline dolandı.

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20232e damga vuran olaylardan biri Seçil Erzan davası olmuştu. Spor camiasının ünlü isimlerinin yer aldığı davanın konusu, "yüksek getirili fon vaadiyle" dolandırıcılık olmuştu.

20232e damga vuran olaylardan biri Seçil Erzan davası olmuştu. Spor camiasının ünlü isimlerinin yer aldığı davanın konusu, "yüksek getirili fon vaadiyle" dolandırıcılık olmuştu.

Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi isimlerin geçtiği dava halen sürüyor. Bu davanın bir diğer yanı da spor dünyasındaki finansal okur yazarlık olmuştu. Düşük olan finansal okuryazarlığa bir de yüksek ücretler eklenince ilgi çekmişti.

Eski futbolcu Ümit Karan da katıldığı bir YouTube yayınında futbolcuların yatırım tercihlerine yönelik bir değerlendirmede bulundu.

Eski futbolcu Ümit Karan da katıldığı bir YouTube yayınında futbolcuların yatırım tercihlerine yönelik bir değerlendirmede bulundu.

"Futbolcular borsayla kafayı bozmuş" diyen Ümit Karan'ın bu açıklaması dikkat çekti. Sosyal medyada da yorumlara neden olan bu açıklamaya yorumlar gecikmedi.

"Futbolcular borsayla kafayı bozmuş" diyen Ümit Karan'ın bu açıklaması dikkat çekti. Sosyal medyada da yorumlara neden olan bu açıklamaya yorumlar gecikmedi.

İşte Ümit Karan'ın o sözleri.

Sosyal medyada da Ümit Karan'ın sözlerine yorumlar gecikmedi.

Sosyal medyada da Ümit Karan'ın sözlerine yorumlar gecikmedi.
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Kimileri "sat" sinyali olarak algıladı.

Kimileri "sat" sinyali olarak algıladı.
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Kimileri de magazinel açıklamaları hatırladı.

Kimileri de magazinel açıklamaları hatırladı.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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