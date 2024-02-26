Ümit Karan'dan Dikkat Çeken Açıklama: "Futbolcular Borsayla Kafayı Yemiş"

Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi isimlerin geçtiği dava halen sürüyor. Bu davanın bir diğer yanı da spor dünyasındaki finansal okur yazarlık olmuştu. Düşük olan finansal okuryazarlığa bir de yüksek ücretler eklenince ilgi çekmişti.