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Ekonomide Zor Zamanlar Kapıda: Seçimden Sonra Şirketler Batacak, İşsizlik Artacak!

Ekonomide Zor Zamanlar Kapıda: Seçimden Sonra Şirketler Batacak, İşsizlik Artacak!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.02.2024 - 18:41

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un 1,5 sonra gündem olan tasarruf tavsiyelerine, Özgür Demirtaş ve Şenol Babuşcu'nun ekonomideki kötümser tablolarının yanında Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat da katıldı.

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Türkiye'nin ekonomik olarak zor dönemlerden geçtiğini gören iş dünyası sabır tavsiyelerine başladı.

Türkiye'nin ekonomik olarak zor dönemlerden geçtiğini gören iş dünyası sabır tavsiyelerine başladı.

Ekonomilerde zorlu dönemlerde 'kemer sıkmak', 'acı reçete' gibi önlemler alınması kaçınılmaz olurken, Mayıs 2023 seçimleri sonrasında değişen ekonomi yönetiminin para politikaları öncülüğünde enflasyonla mücadelesi sürüyor.

2022 sonlarında yaptığı bir konuşmada Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un tasarrufa yönelik söylemleri 1,5 yıl sonra yeniden gündem olmuştu.

2022 sonlarında yaptığı bir konuşmada Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un tasarrufa yönelik söylemleri 1,5 yıl sonra yeniden gündem olmuştu.

Detayları burada.

Prof. Dr. Şenol Babuşcu da "işletmelere küçülme" tavsiye etti.

Prof. Dr. Şenol Babuşcu da "işletmelere küçülme" tavsiye etti.
twitter.com

Seçim sonrası tufan.

İşletmeler küçülün ve likite geçin.

Borçlanmayı azaltın…

Özgür Demirtaş da "tufan" dememiş, "Yediğiniz hurmalar gelir seni tırmalar" demişti.

Eski Galatasaray başkanlarından, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, ekonomide daha önce de krizler yaşandığını hatırlattı.

Eski Galatasaray başkanlarından, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, ekonomide daha önce de krizler yaşandığını hatırlattı.

Gelecek 2 yılın zor geçeceğini söyleyen Polat, 'Yerel seçimden sonra sıkılaştırma artacak. Ancak devletin de tasarruf yapması lazım, sadece milletin değil' dedi.

Cumhuriyet'ten Jale Özgentürk'e konuşan Polat, 'Ekonominin kuralları var' derken, kuralların uygulaması ve sabırlı olunmasıyla enflasyonun kontrol altına alınabileceğini belirtti.

Bakan Mehmet Şimşek’e destek veren Polat, "Bakanımızın dediği gibi rasyonel uygulamalara gitmek lazım” dedi.

Bakan Mehmet Şimşek’e destek veren Polat, "Bakanımızın dediği gibi rasyonel uygulamalara gitmek lazım” dedi.

Seçim sonrasında ekonomi politikalarına yönelik, Adnan Polat 1,5-2 yıllık sürecin 'sıkıntılı geçeceğini' öngördü.

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Polat, önümüzdeki yıllara yönelik beklentilerini ve öngörülerini şu şekilde anlattı:

Polat, önümüzdeki yıllara yönelik beklentilerini ve öngörülerini şu şekilde anlattı:

  • Talep azalacak. Arz edenler satacak yer bulamadığı için fiyatlarını düşürmek zorunda kalacaklar.

  • Şirketlerde bünyesi zayıf olanlarda batmalar çok olacak. 

  • İşsizlik artacak. İş insanları da tedbirli olmak adına frene basacak.

Kendi şirketlerinde yaşadıklarını da Ege Seramik'te üretimde kullandıkları doğal gaz fiyatlarından örnek vererek "3,5 sene önce ayda 10 milyon TL doğalgaz parası öderken bugün ayda 155 milyon TL ödüyoruz" diyerek anlatan Adnan Polat, küçülmeye yönelik de bir itirafta bulundu:

Kendi şirketlerinde yaşadıklarını da Ege Seramik'te üretimde kullandıkları doğal gaz fiyatlarından örnek vererek "3,5 sene önce ayda 10 milyon TL doğalgaz parası öderken bugün ayda 155 milyon TL ödüyoruz" diyerek anlatan Adnan Polat, küçülmeye yönelik de bir itirafta bulundu:

Bu durumda küçülmeye gitmek durumunda kaldık. Tarihimizde ilk kez işten çıkarmak zorunda kaldık. 400 kişiyi ağlaya ağlaya çıkarmak zorunda kaldık. İşler düzelince hepsini geri almaya başladık.

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