Ekonomide Zor Zamanlar Kapıda: Seçimden Sonra Şirketler Batacak, İşsizlik Artacak!
Ekonomide Zor Zamanlar Kapıda: Seçimden Sonra Şirketler Batacak, İşsizlik Artacak!
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un 1,5 sonra gündem olan tasarruf tavsiyelerine, Özgür Demirtaş ve Şenol Babuşcu'nun ekonomideki kötümser tablolarının yanında Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat da katıldı.
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Türkiye'nin ekonomik olarak zor dönemlerden geçtiğini gören iş dünyası sabır tavsiyelerine başladı.
2022 sonlarında yaptığı bir konuşmada Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un tasarrufa yönelik söylemleri 1,5 yıl sonra yeniden gündem olmuştu.
Prof. Dr. Şenol Babuşcu da "işletmelere küçülme" tavsiye etti.
Eski Galatasaray başkanlarından, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, ekonomide daha önce de krizler yaşandığını hatırlattı.
Bakan Mehmet Şimşek’e destek veren Polat, "Bakanımızın dediği gibi rasyonel uygulamalara gitmek lazım” dedi.
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Polat, önümüzdeki yıllara yönelik beklentilerini ve öngörülerini şu şekilde anlattı:
Kendi şirketlerinde yaşadıklarını da Ege Seramik'te üretimde kullandıkları doğal gaz fiyatlarından örnek vererek "3,5 sene önce ayda 10 milyon TL doğalgaz parası öderken bugün ayda 155 milyon TL ödüyoruz" diyerek anlatan Adnan Polat, küçülmeye yönelik de bir itirafta bulundu:
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