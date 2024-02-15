Ekonomide Zor Zamanlar Kapıda: Seçimden Sonra Şirketler Batacak, İşsizlik Artacak!

Gelecek 2 yılın zor geçeceğini söyleyen Polat, 'Yerel seçimden sonra sıkılaştırma artacak. Ancak devletin de tasarruf yapması lazım, sadece milletin değil' dedi.

Cumhuriyet'ten Jale Özgentürk'e konuşan Polat, 'Ekonominin kuralları var' derken, kuralların uygulaması ve sabırlı olunmasıyla enflasyonun kontrol altına alınabileceğini belirtti.