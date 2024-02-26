Görüş Bildir
Haberler
Spor
Formula 1
Ankara Trafiğine İsyan Eden Cem Bölükbaşı Kırmızı Işıkta Yaşadıklarını Anlatarak Güldürdü

Ankara Trafiğine İsyan Eden Cem Bölükbaşı Kırmızı Işıkta Yaşadıklarını Anlatarak Güldürdü

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 12:44

Formula 2 ve Super Formula pilotu Cem Bölükbaşı, Ankara'da kırmızı ışıkta durduğu için trafikte azar işittiği anları paylaşarak güldürdü. 'Ankara trafiği bilim adamları tarafından incelenmeli' diyen Cem Bölükbaşı'nın paylaşımına birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Ankara trafiği bilim adamları tarafından incelenmeli. Az önce kırmızı ışıkta durdum diye korna yedim." diyen Cem Bölükbaşı yaşadıklarını anlattı.

"Ankara trafiği bilim adamları tarafından incelenmeli. Az önce kırmızı ışıkta durdum diye korna yedim." diyen Cem Bölükbaşı yaşadıklarını anlattı.

Formula 2'de yarışan ilk Türk pilot olan Cem Bölükbaşı'nın videosu izleyenleri güldürdü.

Formula 2'de yarışan ilk Türk pilot olan Cem Bölükbaşı'nın videosu izleyenleri güldürdü.

"Şehirde kırmızı ışıkta durmak bile opsiyonel olmuş durumda" diyerek şaşkınlığını takipçileriyle paylaştı.

"Şehirde kırmızı ışıkta durmak bile opsiyonel olmuş durumda" diyerek şaşkınlığını takipçileriyle paylaştı.

İşte o anlar👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?