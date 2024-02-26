Ankara Trafiğine İsyan Eden Cem Bölükbaşı Kırmızı Işıkta Yaşadıklarını Anlatarak Güldürdü

Formula 2 ve Super Formula pilotu Cem Bölükbaşı, Ankara'da kırmızı ışıkta durduğu için trafikte azar işittiği anları paylaşarak güldürdü. 'Ankara trafiği bilim adamları tarafından incelenmeli' diyen Cem Bölükbaşı'nın paylaşımına birlikte bakalım.