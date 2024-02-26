Ankara Trafiğine İsyan Eden Cem Bölükbaşı Kırmızı Işıkta Yaşadıklarını Anlatarak Güldürdü
Ankara Trafiğine İsyan Eden Cem Bölükbaşı Kırmızı Işıkta Yaşadıklarını Anlatarak Güldürdü
Formula 2 ve Super Formula pilotu Cem Bölükbaşı, Ankara'da kırmızı ışıkta durduğu için trafikte azar işittiği anları paylaşarak güldürdü. 'Ankara trafiği bilim adamları tarafından incelenmeli' diyen Cem Bölükbaşı'nın paylaşımına birlikte bakalım.
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"Ankara trafiği bilim adamları tarafından incelenmeli. Az önce kırmızı ışıkta durdum diye korna yedim." diyen Cem Bölükbaşı yaşadıklarını anlattı.
Formula 2'de yarışan ilk Türk pilot olan Cem Bölükbaşı'nın videosu izleyenleri güldürdü.
"Şehirde kırmızı ışıkta durmak bile opsiyonel olmuş durumda" diyerek şaşkınlığını takipçileriyle paylaştı.
İşte o anlar👇
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