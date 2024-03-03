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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
03.03.2024 - 15:48

Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. Mükemmel zamanlama olmuş fotoğraf çekiminde...

2. Mükemmel zamanlama olmuş fotoğraf çekiminde...

3. Zebra kadın gerçek değil. / O esnada zebra kadın:

3. Zebra kadın gerçek değil. / O esnada zebra kadın:

4. İlk bakışta bi' irkilmedim değil.

4. İlk bakışta bi' irkilmedim değil.

5. Elin büyüklüğü şaka mı?

5. Elin büyüklüğü şaka mı?
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6. Gerçeğini algılayamadı beynim.

6. Gerçeğini algılayamadı beynim.

7. "Kurşun yedim sol yanımdan."

7. "Kurşun yedim sol yanımdan."

8. Elf gözlerim neler istiyor?

8. Elf gözlerim neler istiyor?

9. Güç patisi.😍

9. Güç patisi.😍

10. 😂😂😂

10. 😂😂😂
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11. Havada mı duruyorlar?

11. Havada mı duruyorlar?

12. Karşımda böyle bir şey görsem eskisi gibi olamam herhalde.

12. Karşımda böyle bir şey görsem eskisi gibi olamam herhalde.

13. Direkler böyle mi koyuluyormuş?😂

13. Direkler böyle mi koyuluyormuş?😂

14. Nasıl yani?😱

14. Nasıl yani?😱

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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