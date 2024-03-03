İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Mükemmel zamanlama olmuş fotoğraf çekiminde...
3. Zebra kadın gerçek değil. / O esnada zebra kadın:
4. İlk bakışta bi' irkilmedim değil.
5. Elin büyüklüğü şaka mı?
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6. Gerçeğini algılayamadı beynim.
7. "Kurşun yedim sol yanımdan."
8. Elf gözlerim neler istiyor?
9. Güç patisi.😍
10. 😂😂😂
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11. Havada mı duruyorlar?
12. Karşımda böyle bir şey görsem eskisi gibi olamam herhalde.
13. Direkler böyle mi koyuluyormuş?😂
14. Nasıl yani?😱
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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