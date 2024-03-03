Koca Bir Orduyu Doyuracakmışçasına Doldurdukları Buzdolaplarını Paylaşan Ünlü İsimler

Söylediğine ve Youtube kanalında çektiği videolara göre, Khloe Kardashian'ın obsesif kompulsif bozukluğu var. Yani evine gidin her şey o kadar düzgün o kadar simetrik ki, aklınız hayaliniz durur. Herhalde Khloe'den de böyle bir buzdolabı beklenirdi. Her şey yerli yerinde ve fazla düzgün.