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Koca Bir Orduyu Doyuracakmışçasına Doldurdukları Buzdolaplarını Paylaşan Ünlü İsimler

Koca Bir Orduyu Doyuracakmışçasına Doldurdukları Buzdolaplarını Paylaşan Ünlü İsimler

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 07:02

Konu düzen oldu mu kimileri inanılmaz obsesif, kimileri ise bayağı umursamaz... 'Bu buzdolabı kiminse, hayatı kaymış sanırım.' ya da 'Bu nasıl buzdolabı arkadaş! Millette ne paralar var...' diyeceğiniz türden buzdolapları olan bu ünlüler, Reddit'te çok konuşuldu. Yorumlara geçmeden önce kimin buzdolabı nasılmış önce bir inceleyelim, sonra Reddit kullanıcılarının tepkilerine bakalım...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/popculturech...
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1. Bella Hadid

1. Bella Hadid

Ünlü Filistin-Hollanda asıllı, güzeller güzeli manken Bella Hadid'in buzdolabına şöööyle bir alıcı gözüyle bakarsak, dolu dolu ve sağlıklı görünüyor. Dolabın dolu olmasına rağmen düzenli olması ve meyvelerin porsiyonlara ayrılması da gözümüzden kaçmadı.

2. Yolanda Hadid

2. Yolanda Hadid

Biricik kızının dolabına bakıp da annesinin buzdolabını es geçmek olmazdı. Bella'nın bu düzenliliği nereden geliyor öğrenmek istedik. Bir de bu eski manken Yolanda Hadid'in buzdolabı camdan! Baksanıza, Yolanda resmen sunum yapmış. Valla ne yalan söyleyeyim ben bu dolaptan bir şey almaya kıyamam.

3. Anthony Bourdain

3. Anthony Bourdain

Rahmetli, Amerikalı şef ve yazar Anthony Bourdain da neyin ne olduğunu anlamak için her şeye etiket yapıştırmış. Ne kadar çok fazla saklama kabı var gördünüz mü? Düzenli ve zengin göründüğünü söyleyebiliriz.

4. Jared Leto

4. Jared Leto

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jared Leto da, buzdolabını Twitter'da paylaşmıştı. Gayet normal bir buzdolabı işte. Hadid'lerin ya da Anthony'nin buzdolabı gibi dolu ve capcanlı değil ama ne eksik ne de fazla, kararında.

5. Gordon Ramsay

5. Gordon Ramsay

Ooo şefim! Senin dolabı hiç böyle tahmin etmezdik ya... İyi, güzel, hoş da, biz böyle yiyecek dolu bir dolap beklerdik senden ya. Gerçi en başarılı şeflerden biri kendileri. Yemekler güzel olunca tabii buzdolabında bir şey kalmaz. Ama yalan yok, su şişelerine bir anlam veremedik...

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6. Selena Gomez

6. Selena Gomez

Geldik biricik Selena Gomez'in buzdolabına. Meyve suları, sporcu içecekleri, meyveler atıştırmalıklar derken gözümüze dondurma koleksiyonu ilişti. O kadar güzel görünüyor ki ekrandan uzanıp bir tanesini alasım geldi.

7. Khloe Kardashian

7. Khloe Kardashian

Söylediğine ve Youtube kanalında çektiği videolara göre, Khloe Kardashian'ın obsesif kompulsif bozukluğu var. Yani evine gidin her şey o kadar düzgün o kadar simetrik ki, aklınız hayaliniz durur. Herhalde Khloe'den de böyle bir buzdolabı beklenirdi. Her şey yerli yerinde ve fazla düzgün.

8. Kim Kardashian

8. Kim Kardashian

Bu da Kim ablamızın buzdolapları. Evet evinde daha görmediğimiz bir sürü buzdolabı var. Şu an şef dolabı ve ana mutfaktaki buz dolabını görüyoruz. Valla umarız bu yiyecekler bozulmadan tüketiliyordur. Yazık günah be Kim...

9. Kylie Jenner

9. Kylie Jenner

Bu da Kylie'nin ofis buzdolabı. Ful içecek ve sağlıklı meyve püreleriyle dolu dolu gözüken bu buzdolabı cidden sanki marketten alınmış ve sonra ofisine konulmuş gibi görünüyor.

10. Kris Jenner

10. Kris Jenner

Arkadaşlar bu buzdolaplarından anladığımıza göre, kendinizi fakir hissetmek istiyorsanız; açın bir 'Keeping Up With The Kardashian's' bölümü, sonra buzdolaplarına bakın. Yani şimdiye kadar gördüklerimiz marketten çıkmış gibiydi doğru ama Kris'in buzdolabı tam bir manav.

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Buram buram zenginlik kokan bu buzdolaplarına göz attığımıza göre, biraz da gelen yorumları okuyalım...

'Ünlüleri̇n bana buzdolaplarında kaç tane son kullanma tarihi geçmiş ürün olduğunu göstermelerini istiyorum. Anlaşılabilir mi olmak istiyorsun? Bana 2020'den kalma bir hardal göster.' Yorumu o kadar haklı ve yerinde bir yorum olmuş ki ünlü de olsan buzdolabında tarihi geçmiş bir sos falan illa ki olur yani.

'Ünlüleri̇n bana buzdolaplarında kaç tane son kullanma tarihi geçmiş ürün olduğunu göstermelerini istiyorum. Anlaşılabilir mi olmak istiyorsun? Bana 2020'den kalma bir hardal göster.' Yorumu o kadar haklı ve yerinde bir yorum olmuş ki ünlü de olsan buzdolabında tarihi geçmiş bir sos falan illa ki olur yani.

'Kris Jenner'ın buzdolabı neden yapay zeka tarafından üretilmiş gibi görünüyor, gülmekten yarıldım'

'Kris Jenner'ın buzdolabı neden yapay zeka tarafından üretilmiş gibi görünüyor, gülmekten yarıldım'

'Bence bu insanlardan bazıları yiyeceklere bir aksesuar gibi davranıyor ve bu iğrenç bir şey'

'Bence bu insanlardan bazıları yiyeceklere bir aksesuar gibi davranıyor ve bu iğrenç bir şey'

'Güzellik kaybolur, aptallık sonsuzdur.'

'Güzellik kaybolur, aptallık sonsuzdur.'
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'Buzdolabının resmi, Jared Leto'yu sadaka dilenen bir Viktorya dönemi kadını gibi gösteriyor.' Bu yorum şaka mı😂

'Buzdolabının resmi, Jared Leto'yu sadaka dilenen bir Viktorya dönemi kadını gibi gösteriyor.' Bu yorum şaka mı😂

'Bella Hadid'in evi markete benziyor ve Gordon Ramsay'in neden bu kadar çok suyu var?' Bizim kafada dolanan o sorular...

'Bella Hadid'in evi markete benziyor ve Gordon Ramsay'in neden bu kadar çok suyu var?' Bizim kafada dolanan o sorular...

'Bu insanlar günde kaç tane böğürtlen yiyor!?'

'Bu insanlar günde kaç tane böğürtlen yiyor!?'

'Zengin insanlardan nefret ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.'

'Zengin insanlardan nefret ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.'

'Tüm Kardashian ailesi, gerçekten korkunç derecede israfçı değiller mi? Bu ailenin bu kadar çok yemek yemesine imkan yok. Defolun gidin cidden. Anthony'nin buzdolabına da bayıldım. Bir şefin yiyecek saklama konusundaki bakış açısını görmek güzel.'

'Tüm Kardashian ailesi, gerçekten korkunç derecede israfçı değiller mi? Bu ailenin bu kadar çok yemek yemesine imkan yok. Defolun gidin cidden. Anthony'nin buzdolabına da bayıldım. Bir şefin yiyecek saklama konusundaki bakış açısını görmek güzel.'
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'Khloe'nin aşçısı falan yok mu yoksa özel buzdolabını mı gösteriyor merak ediyordum çünkü çok daha kişisel görünüyor. Aşçısı olmayan tek kişinin o olduğunu düşünemiyorum. Yoksa hepsi birlikte mi yiyor? Onların programını izlemiyorum, şu anda neden bu kadar ilgilendiğimi bile bilmiyorum. Ayrıca Kris o buzdolabıyla kimi besliyor?' Cidden Kris kimleri besliyor acaba?

'Khloe'nin aşçısı falan yok mu yoksa özel buzdolabını mı gösteriyor merak ediyordum çünkü çok daha kişisel görünüyor. Aşçısı olmayan tek kişinin o olduğunu düşünemiyorum. Yoksa hepsi birlikte mi yiyor? Onların programını izlemiyorum, şu anda neden bu kadar ilgilendiğimi bile bilmiyorum. Ayrıca Kris o buzdolabıyla kimi besliyor?' Cidden Kris kimleri besliyor acaba?

'Leto'nun buzdolabında ölü bir rakun görmediğim için şoktayım.' 😳

'Leto'nun buzdolabında ölü bir rakun görmediğim için şoktayım.' 😳

Lafı ağzımızdan alan o yorum: 'Bana göre en komik olan şey, neredeyse hepsinin market gibi görünüyor olması.'

Lafı ağzımızdan alan o yorum: 'Bana göre en komik olan şey, neredeyse hepsinin market gibi görünüyor olması.'

'Bu arada buzdolabımda çok daha iyi günler görmüş ve çöpe gidecek olan açılmamış bir ıspanak poşeti, 2 gün önce aldığım ve bir şekilde küflenmiş olan çilekler, yulaf sütü ve kahve var (en önemlileri), yarım şişe Barefoot şarabı ve pandeminin ilk günlerinde son kullanma tarihi geçmiş bir raf dolusu sos ve çeşni.' Yine de gideri var be ablacım. Benim dolapta bozulmuş süt, 2 yumurta ve yarım limon var.

'Bu arada buzdolabımda çok daha iyi günler görmüş ve çöpe gidecek olan açılmamış bir ıspanak poşeti, 2 gün önce aldığım ve bir şekilde küflenmiş olan çilekler, yulaf sütü ve kahve var (en önemlileri), yarım şişe Barefoot şarabı ve pandeminin ilk günlerinde son kullanma tarihi geçmiş bir raf dolusu sos ve çeşni.' Yine de gideri var be ablacım. Benim dolapta bozulmuş süt, 2 yumurta ve yarım limon var.

'Asıl yemek nerede? Et nerede? Sandviç malzemeleri? Atıştırmalıklar? Bu insanlar akşam yemeğinde sadece yeşil sebze ve yoğurt yiyor olamazlar.' Umarız öyle değildir...

'Asıl yemek nerede? Et nerede? Sandviç malzemeleri? Atıştırmalıklar? Bu insanlar akşam yemeğinde sadece yeşil sebze ve yoğurt yiyor olamazlar.' Umarız öyle değildir...
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'Yolanda'nın buzdolabı duş kabininin içinde mi? Ayrıca çok fazla ürünün ziyan olduğunu görüyorum...' Ablam o kadar haklısın ki, hiç hayatımızda cam buzdolabı görmüş müyüz bi' sor bakiyim.

'Yolanda'nın buzdolabı duş kabininin içinde mi? Ayrıca çok fazla ürünün ziyan olduğunu görüyorum...' Ablam o kadar haklısın ki, hiç hayatımızda cam buzdolabı görmüş müyüz bi' sor bakiyim.

Peki siz bu buzdolapları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin de bu ünlüler gibi düzen takıntınız var mı? Yorumlarda buluşalım...

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