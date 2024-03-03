Koca Bir Orduyu Doyuracakmışçasına Doldurdukları Buzdolaplarını Paylaşan Ünlü İsimler
Koca Bir Orduyu Doyuracakmışçasına Doldurdukları Buzdolaplarını Paylaşan Ünlü İsimler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/popculturech...
Konu düzen oldu mu kimileri inanılmaz obsesif, kimileri ise bayağı umursamaz... 'Bu buzdolabı kiminse, hayatı kaymış sanırım.' ya da 'Bu nasıl buzdolabı arkadaş! Millette ne paralar var...' diyeceğiniz türden buzdolapları olan bu ünlüler, Reddit'te çok konuşuldu. Yorumlara geçmeden önce kimin buzdolabı nasılmış önce bir inceleyelim, sonra Reddit kullanıcılarının tepkilerine bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Bella Hadid
2. Yolanda Hadid
3. Anthony Bourdain
4. Jared Leto
5. Gordon Ramsay
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Selena Gomez
7. Khloe Kardashian
8. Kim Kardashian
9. Kylie Jenner
10. Kris Jenner
İçeriğin Devamı Aşağıda
Buram buram zenginlik kokan bu buzdolaplarına göz attığımıza göre, biraz da gelen yorumları okuyalım...
'Ünlüleri̇n bana buzdolaplarında kaç tane son kullanma tarihi geçmiş ürün olduğunu göstermelerini istiyorum. Anlaşılabilir mi olmak istiyorsun? Bana 2020'den kalma bir hardal göster.' Yorumu o kadar haklı ve yerinde bir yorum olmuş ki ünlü de olsan buzdolabında tarihi geçmiş bir sos falan illa ki olur yani.
'Kris Jenner'ın buzdolabı neden yapay zeka tarafından üretilmiş gibi görünüyor, gülmekten yarıldım'
'Bence bu insanlardan bazıları yiyeceklere bir aksesuar gibi davranıyor ve bu iğrenç bir şey'
'Güzellik kaybolur, aptallık sonsuzdur.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
'Buzdolabının resmi, Jared Leto'yu sadaka dilenen bir Viktorya dönemi kadını gibi gösteriyor.' Bu yorum şaka mı😂
'Bella Hadid'in evi markete benziyor ve Gordon Ramsay'in neden bu kadar çok suyu var?' Bizim kafada dolanan o sorular...
'Bu insanlar günde kaç tane böğürtlen yiyor!?'
'Zengin insanlardan nefret ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.'
'Tüm Kardashian ailesi, gerçekten korkunç derecede israfçı değiller mi? Bu ailenin bu kadar çok yemek yemesine imkan yok. Defolun gidin cidden. Anthony'nin buzdolabına da bayıldım. Bir şefin yiyecek saklama konusundaki bakış açısını görmek güzel.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
'Khloe'nin aşçısı falan yok mu yoksa özel buzdolabını mı gösteriyor merak ediyordum çünkü çok daha kişisel görünüyor. Aşçısı olmayan tek kişinin o olduğunu düşünemiyorum. Yoksa hepsi birlikte mi yiyor? Onların programını izlemiyorum, şu anda neden bu kadar ilgilendiğimi bile bilmiyorum. Ayrıca Kris o buzdolabıyla kimi besliyor?' Cidden Kris kimleri besliyor acaba?
'Leto'nun buzdolabında ölü bir rakun görmediğim için şoktayım.' 😳
Lafı ağzımızdan alan o yorum: 'Bana göre en komik olan şey, neredeyse hepsinin market gibi görünüyor olması.'
'Bu arada buzdolabımda çok daha iyi günler görmüş ve çöpe gidecek olan açılmamış bir ıspanak poşeti, 2 gün önce aldığım ve bir şekilde küflenmiş olan çilekler, yulaf sütü ve kahve var (en önemlileri), yarım şişe Barefoot şarabı ve pandeminin ilk günlerinde son kullanma tarihi geçmiş bir raf dolusu sos ve çeşni.' Yine de gideri var be ablacım. Benim dolapta bozulmuş süt, 2 yumurta ve yarım limon var.
'Asıl yemek nerede? Et nerede? Sandviç malzemeleri? Atıştırmalıklar? Bu insanlar akşam yemeğinde sadece yeşil sebze ve yoğurt yiyor olamazlar.' Umarız öyle değildir...
İçeriğin Devamı Aşağıda
'Yolanda'nın buzdolabı duş kabininin içinde mi? Ayrıca çok fazla ürünün ziyan olduğunu görüyorum...' Ablam o kadar haklısın ki, hiç hayatımızda cam buzdolabı görmüş müyüz bi' sor bakiyim.
Peki siz bu buzdolapları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin de bu ünlüler gibi düzen takıntınız var mı? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda