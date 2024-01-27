Sahip Oldukları Başarıya ve Üne Rağmen Gözlerden Uzak Kalmayı Tercih Eden Oyuncular
Sahip Oldukları Başarıya ve Üne Rağmen Gözlerden Uzak Kalmayı Tercih Eden Oyuncular
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Oyuncuların, profesyonel yaşamlarının dışında özel hayatları da izleyici tarafından oldukça merak ediliyor. Bazıları kameraların önünde ilişkilerini yaşarken, diğerleri sakin bir hayatı tercih ediyor. Sizler için uzun süredir gözlerden uzak yaşayan ünlülerin bir listesini yaptık. Buyurun...👇
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1. Jessica Alba, kendi şirketini kurduktan sonra kameralardan uzak durdu.
2. Leelee Sobieski çok iyi yeteneklerden biriydi ama oyunculuğu bıraktı.
3. Shelley Duvall, The Shining filmindeki olağanüstü performasından sonra ortalıktan kayboldu.
4. Birçok başarılı projede yer alan Cansu Dere'nin özel hayatıyla gündeme gelmek istemediği bir gerçek.
5. Zoey Deschanel'i geçmişte birçok projede görüyorduk ancak yetenekli oyuncuyu uzun süredir izleyemiyoruz.
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6. Twilight filminin Jacob'ı Taylor Lautner, uzun süredir bir filmde rol almıyor.
7. Seda Bakan, projelerde yer almaya devam etse de özel hayatının gizliliğine önem veriyor.
8. Eva Mendez'i son on yılda gören olmadı.
9. 85 yaşındaki oyuncu Jack Nicholson, son zamanlarda halktan uzak olmaktan memnun görünüyor.
10. Cameron Diaz, oyunculuk kariyerini tamamen sonlandırmasa da son yıllarda girişimciliğe odaklandı. Kendi şarap markasını çıkardı.
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11. Mary-Kate ve Ashley Olsen ikizleri de gözlerden uzak kalmayı tercih etti. Ashley, 2004'teki "New York Minute"dan sonra oyunculuğu bıraktı. Mary-Kate oyunculuğa devam etti ancak 2011'den bu yana belgesel dışında hiçbir filmde yer almadı.
12. Ata Demirer, Çanakkale Bozcaada'da sakin bir hayat sürüyor.
13. Metrodaki fotoğrafları çok konuşulsa da, Keanu Reeves hiçbir zaman gündeme gelmek istemeyen oyunculardan.
14. Eva Mendez ile evli olan Ryan Gosling, özel hayatının gizliliğine önem veriyor. İkili çocuklarının normal bir yaşam sürmesini istiyor.
15. Aslı Tandoğan, çocukları doğduktan sonra gözlerden uzak sakin bir yaşamı tercih etti. İstanbul'un dışında Riva'da doğayla iç içe bir hayat sürüyor.
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