Çocuklu Çift Romantizminden Marteniçka Olayını Yanlış Anlayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Çocuklu Çift Romantizminden Marteniçka Olayını Yanlış Anlayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günümüzü kimler şenlendirmiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Bugün nasıl cuma olmaz?
2 dakikaya uyanır.
Arada kontrol etmek şart.
Çok da sıkıcı bir aktivite değil.
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Biraz da nostalji...
Sormayalım bakalım.
👇
Bu kadara da gelsin.
Bu kadar kolay!
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