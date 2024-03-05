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Çocuklu Çift Romantizminden Marteniçka Olayını Yanlış Anlayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Çocuklu Çift Romantizminden Marteniçka Olayını Yanlış Anlayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.03.2024 - 20:06

Bakalım Salı günümüzü kimler şenlendirmiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Bugün nasıl cuma olmaz?

Bugün nasıl cuma olmaz?
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2 dakikaya uyanır.

2 dakikaya uyanır.
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Arada kontrol etmek şart.

Arada kontrol etmek şart.
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Çok da sıkıcı bir aktivite değil.

Çok da sıkıcı bir aktivite değil.
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Biraz da nostalji...

Biraz da nostalji...

Sormayalım bakalım.

Sormayalım bakalım.
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👇

👇
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Bu kadara da gelsin.

Bu kadara da gelsin.
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Bu kadar kolay!

Bu kadar kolay!
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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