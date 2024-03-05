Görüş Bildir
Haberler
Spor
Twitter'da 2022 Yılında Atılan Bir Tweet Seçil Erzan Fonuyla İlgili Gerçeği Ortaya Çıkardı

Twitter'da 2022 Yılında Atılan Bir Tweet Seçil Erzan Fonuyla İlgili Gerçeği Ortaya Çıkardı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.03.2024 - 17:51

Son zamanların en büyük gündem başlıklarından biri Dilan Polat'la birlikte bankacı Seçil Erzan'ın fon kurma gerekçesiyle içinde futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de olduğu zengin kişileri dolandırmasıydı. Olay yargıya intikal etti, mağdurlar dinlendi, telefon kayıtları ortaya çıktı. Ancak gündemi uzun süre meşgul eden fon olayının istemeden de olsa ilk şahidi bir Twitter kullanıcısı çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Seçil Erzan fonunda pek çok ünlü futbolcunun parası olduğu haberlere yansımıştı. Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera'nın da bu fona 1.2 milyon dolar kaptırdığı iddialar arasındaydı.

Seçil Erzan fonunda pek çok ünlü futbolcunun parası olduğu haberlere yansımıştı. Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera'nın da bu fona 1.2 milyon dolar kaptırdığı iddialar arasındaydı.

Olay tam unutulmuşken 2022 yılından bir paylaşım amiyane tabiriyle hortladı. Paylaşımdaki detaylar dikkat çekiciydi.

Olay tam unutulmuşken 2022 yılından bir paylaşım amiyane tabiriyle hortladı. Paylaşımdaki detaylar dikkat çekiciydi.
twitter.com

Paylaşım 27 Aralık 2022 tarihine aitti. Muslera da ifadesinde Aralık ayında tam tarihini hatırlayamadığı bir günde 700 bin dolar çekmişti.

Paylaşım 27 Aralık 2022 tarihine aitti. Muslera da ifadesinde Aralık ayında tam tarihini hatırlayamadığı bir günde 700 bin dolar çekmişti.

Tabii bu tesadüf şaşkınlık yarattı.

Tabii bu tesadüf şaşkınlık yarattı.
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Tepkisini görsellerle veren de oldu.

Tepkisini görsellerle veren de oldu.
twitter.com

En azından 200 lirası cebinde kalmış.

En azından 200 lirası cebinde kalmış.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?