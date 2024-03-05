Twitter'da 2022 Yılında Atılan Bir Tweet Seçil Erzan Fonuyla İlgili Gerçeği Ortaya Çıkardı
Twitter'da 2022 Yılında Atılan Bir Tweet Seçil Erzan Fonuyla İlgili Gerçeği Ortaya Çıkardı
Son zamanların en büyük gündem başlıklarından biri Dilan Polat'la birlikte bankacı Seçil Erzan'ın fon kurma gerekçesiyle içinde futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de olduğu zengin kişileri dolandırmasıydı. Olay yargıya intikal etti, mağdurlar dinlendi, telefon kayıtları ortaya çıktı. Ancak gündemi uzun süre meşgul eden fon olayının istemeden de olsa ilk şahidi bir Twitter kullanıcısı çıktı.
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Seçil Erzan fonunda pek çok ünlü futbolcunun parası olduğu haberlere yansımıştı. Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera'nın da bu fona 1.2 milyon dolar kaptırdığı iddialar arasındaydı.
Olay tam unutulmuşken 2022 yılından bir paylaşım amiyane tabiriyle hortladı. Paylaşımdaki detaylar dikkat çekiciydi.
Paylaşım 27 Aralık 2022 tarihine aitti. Muslera da ifadesinde Aralık ayında tam tarihini hatırlayamadığı bir günde 700 bin dolar çekmişti.
Tabii bu tesadüf şaşkınlık yarattı.
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Tepkisini görsellerle veren de oldu.
En azından 200 lirası cebinde kalmış.
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