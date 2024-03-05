Twitter'da 2022 Yılında Atılan Bir Tweet Seçil Erzan Fonuyla İlgili Gerçeği Ortaya Çıkardı

Son zamanların en büyük gündem başlıklarından biri Dilan Polat'la birlikte bankacı Seçil Erzan'ın fon kurma gerekçesiyle içinde futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de olduğu zengin kişileri dolandırmasıydı. Olay yargıya intikal etti, mağdurlar dinlendi, telefon kayıtları ortaya çıktı. Ancak gündemi uzun süre meşgul eden fon olayının istemeden de olsa ilk şahidi bir Twitter kullanıcısı çıktı.