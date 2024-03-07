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Falcının 'Döner' Dediği Ex'inin Eski Sevgilisine Dönmesiyle Hayatının Şokunu Yaşayan Kadın

Falcının 'Döner' Dediği Ex'inin Eski Sevgilisine Dönmesiyle Hayatının Şokunu Yaşayan Kadın

Twitter Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
07.03.2024 - 13:47

Falcının detay vermemesiyle ilgili yaşadıklarını paylaşan Twitter kullanıcısı, sosyal medyada gündem oldu. Döner dediği ex'inin eski sevgilisine dönmesiyle hayatının şokunu yaşayan kadına birçok yorum yapıldı. Bizler de sizin için derledik.👇

Kaynak: https://twitter.com/4turkishdelight/s...
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Fal baktırmak, bazı kişiler için 'saçma' olarak adlandırılsa da günümüzde birçok kişi farklı sebeplerle fal baktırıyor.

Fal baktırmak, bazı kişiler için 'saçma' olarak adlandırılsa da günümüzde birçok kişi farklı sebeplerle fal baktırıyor.

Ve tabii ki zaman zaman söylenenler gerçek olsa da zaman zaman da söylenen hiçbir şey tutmuyor.

Ve tabii ki zaman zaman söylenenler gerçek olsa da zaman zaman da söylenen hiçbir şey tutmuyor.

Twitter'dan falcısıyla ilgili paylaşım yapan kadın ise 'Paramı geri istiyorum' diyerek aralarında geçen diyaloğu paylaştı.

Twitter'dan falcısıyla ilgili paylaşım yapan kadın ise 'Paramı geri istiyorum' diyerek aralarında geçen diyaloğu paylaştı.
twitter.com

Benzer durumları yaşayan, yaşamasa da konuya yorum yapan birçok kişi oldu.👇

Benzer durumları yaşayan, yaşamasa da konuya yorum yapan birçok kişi oldu.👇

Fal bakmıyorum ama bunu ben de söylerim aşko.💅

Fal bakmıyorum ama bunu ben de söylerim aşko.💅
twitter.com
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Demek ki doğrularınız ve beklentileriniz aynı değilmiş.😂

Demek ki doğrularınız ve beklentileriniz aynı değilmiş.😂
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Fal 400 lira mı olmuş?😱

Fal 400 lira mı olmuş?😱
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Ben de iki yıl içinde araba alıyordum.🥲

Ben de iki yıl içinde araba alıyordum.🥲
twitter.com

😂 😂 😂

😂 😂 😂
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Belki terfi durumu olacak?🤔

Belki terfi durumu olacak?🤔
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Detayları merak ediyoruz...

Detayları merak ediyoruz...
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Tabii bardağın neresinden baktığımıza bağlı.

Tabii bardağın neresinden baktığımıza bağlı.
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Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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