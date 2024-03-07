Falcının 'Döner' Dediği Ex'inin Eski Sevgilisine Dönmesiyle Hayatının Şokunu Yaşayan Kadın
Falcının 'Döner' Dediği Ex'inin Eski Sevgilisine Dönmesiyle Hayatının Şokunu Yaşayan Kadın
Kaynak: https://twitter.com/4turkishdelight/s...
Falcının detay vermemesiyle ilgili yaşadıklarını paylaşan Twitter kullanıcısı, sosyal medyada gündem oldu. Döner dediği ex'inin eski sevgilisine dönmesiyle hayatının şokunu yaşayan kadına birçok yorum yapıldı. Bizler de sizin için derledik.👇
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Fal baktırmak, bazı kişiler için 'saçma' olarak adlandırılsa da günümüzde birçok kişi farklı sebeplerle fal baktırıyor.
Ve tabii ki zaman zaman söylenenler gerçek olsa da zaman zaman da söylenen hiçbir şey tutmuyor.
Twitter'dan falcısıyla ilgili paylaşım yapan kadın ise 'Paramı geri istiyorum' diyerek aralarında geçen diyaloğu paylaştı.
Benzer durumları yaşayan, yaşamasa da konuya yorum yapan birçok kişi oldu.👇
Fal bakmıyorum ama bunu ben de söylerim aşko.💅
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Demek ki doğrularınız ve beklentileriniz aynı değilmiş.😂
Fal 400 lira mı olmuş?😱
Ben de iki yıl içinde araba alıyordum.🥲
😂 😂 😂
Belki terfi durumu olacak?🤔
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Detayları merak ediyoruz...
Tabii bardağın neresinden baktığımıza bağlı.
Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım...
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