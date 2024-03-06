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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
06.03.2024 - 10:35

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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Ay bu sahnede patladım.

Ceylin sadece kendi çocuğuna tahammül edebiliyor.

Peki sizce kim haklıydı?

Sema Ergenekon bir tane daha göndermeli sahne yazar.

Sizce kimin oyunculuğundan daha iyi?

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Sercan bu yıl beni çok güldürüyor.

😂😂

En iyisin yapmışlar.

Haftaya görüşmek üzere...

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