Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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Ay bu sahnede patladım.
Ceylin sadece kendi çocuğuna tahammül edebiliyor.
Peki sizce kim haklıydı?
Sema Ergenekon bir tane daha göndermeli sahne yazar.
Sizce kimin oyunculuğundan daha iyi?
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Sercan bu yıl beni çok güldürüyor.
😂😂
En iyisin yapmışlar.
Haftaya görüşmek üzere...
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