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Airfryer ile Sadece 10 Dakikada Hazır! Evde Hazırlayabileceğiniz Pratik Tarifler

etiket Airfryer ile Sadece 10 Dakikada Hazır! Evde Hazırlayabileceğiniz Pratik Tarifler

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
27.04.2025 - 19:01

Mutfakta saatlerini harcamayı hiç sevmiyorsan ama yine de birbirinden lezzetli tarifler yemeye de bayılıyorsan aradığın yerdesin! Az yağla, minimum uğraşla, sadece 10 dakikada enfes tarifler hazırlamak artık hayal değil. Günün her saatinde afiyetle yiyebileceğiniz birbirinden lezzetli tarifler için aşağı kaydırın!

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1. Tarçın Kremalı Baharat Glaze Ananas

1. Tarçın Kremalı Baharat Glaze Ananas

Hazırlanma Süresi: 25 dakika

Pişirme Süresi: 5 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 30 gr tereyağı

  • 30 gr esmer şeker

  • 5 karanfil

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam chili biber tozu

  • 100 ml portakal suyu

  • 1 ananas

  • 100 ml ekşi krema

  • 2 tutam tarçın

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Tereyağını ocakta bir tavada eritin. Şekeri de ekleyip eritin. Karanfil, karabiber, pul biberi ekleyip portakal suyunu da dikkatlice üzerine dökün. Sosu şurup kıvamına gelene kadar kaynatın.

2. Bu sırada ananası soyun, uzunlamasına 12 parçaya kesin, çekirdeğini atın. 

3. Ananası ızgara tepsisine yerleştirin. Üzerine fırça yardımıyla glaze sürün ve Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. Meyve baharatları emip karamelize olana kadar bu adımı üç kez tekrarlayın. 

4. Ekşi kremayı tarçınla karıştırın. Ananası kremayla birlikte servis edin, lezzetin keyfini çıkarın.

2. Havuç ve Peynirli Toplar ve Otlu Akdeniz Çipurası

2. Havuç ve Peynirli Toplar ve Otlu Akdeniz Çipurası

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi:10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 200 gram havuç

  • 1 yemek kaşığı susam

  • 100 gram kavuzlu buğday unu

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 50 gram margarin

  • 1 orta boy yumurta

  • 0.5 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam öğütülmüş karabiber

  • 40 gram Gouda peyniri, rendelenmiş

Yapılışı:

1. Havuçları soyup yıkayın ve incecik rendeleyin.

2. Rendelenmiş havuç, susam, kavuzlu buğday unu, hardal, yumuşatılmış margarin, yumurta, tuz ve çekilmiş biberi bir kaseye alın ve iyice birleşene kadar karıştırın. 

3. Üzerine rendelenmiş Gouda peynirini ekleyin ve hafif yapışkan, homojen bir karışım olana kadar iyice karıştırın.

4. Hazırlanan karışımdan tepeleme birer yemek kaşığı kadar alıp elinize yapışmaması için hafif ıslak ellerle yapmanız işini kolaylaştırır. 

5. Tüm karışımı tüketene kadar toplar yapmaya devam edin. Toplamda yaklaşık 16 atıştırmalık top elde etmelisiniz.

6. Köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer sepetinin içine dizin ve belirtilen ayarda çalıştırın. Lezzetin keyfini çıkarın!

Otlu Akdeniz Çipurası

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 2 şubeler taze kekik

  • 2 şubeler düz yapraklı maydanoz

  • 2 şubeler taze biberiye

  • 1 küçük limon

  • 2 diş sarımsak

  • 2 çipura balığı

  • 2 yemek kaşığı doğal sızma zeytinyağı

  • 2 tutam tuz

Yapılışı

1. Taze kekik, maydanoz ve biberiyeyi güzelce yıkayalım. Limonları ince dilimler olacak şekilde dilimleyelim. Sarımsakları da soyduktan sonra bıçağın tersiyle ezelim.

2. Bıçağınızın keskin olması bu adımda önemli çünkü çipuraları dikkatli bir şekilde uzunlamasına çizik atmalısınız. 

3. Balığın içini ve dışını zeytinyağı ile ovalayın. İçine ezilmiş sarımsak, taze kekik, maydanoz, biberiye ve son olarak da limon dilimleri ile doldurun.

4. Çipuraları Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine koyuyoruz ve 10 dakika piştikten sonra afiyetle yiyoruz! 😋

3. Sarımsaklı Çıtır Mantar

3. Sarımsaklı Çıtır Mantar

Hazırlanma Süresi: 8 dakika

Pişirme Süresi: 11 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 dilim beyaz ekme

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı maydanoz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 12 kestane mantarı

Yapılışı:

1. Ekmek dilimlerini bir mutfak robotunda sarımsak ve maydanoz ile öğütün. Karabiber ve tuz ile lezzetlendirin. Zeytinyağı ekleyip karıştırın.

2. Mantarların saplarını çıkarın ve üstlerine ekmek karışımı koyun.

3. Mantarları Philips Çift Hazneli Airfryer'a dizin ve belirtilen ayarda çalıştırın.

Afiyet olsun!

4. Acılı Çıtır Karnabahar

4. Acılı Çıtır Karnabahar

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 çay kaşığı acı sos

  • 2 çay kaşığı sirke

  • 1 doğranmış sarımsak

  • 2 yemek kaşığı mısır unu

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 tutam taze nane

  • 1 karnabahar

  • 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

  • 2 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı öğütülmüş kişniş

  • 1.5 çay kaşığı deniz tuzu

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı ketçap

Yapılışı:

1. Karnabaharları ufak parçalara ayırın. Bir tencereye suyu alıp kaynatın. Suya tuz ilave edin. Kaynayan suya karnabaharları atıp 4 dakika haşlayın. Ardından süzün.

2. Derin bir kasede sıvı yağ, toz kırmızı biber, toz kişniş, tuz, soya sosu, ketçap, sirke, ezilmiş sarımsak, mısır ve unu karıştırıp bir harç yapın. 

3. Bu sırada Philips Çift Hazneli Airfryer'ı çalıştırın ve ısınmaya bırakın. Hazırladığınız harca karnabaharları ekleyin ve her yerleri bulanacak şekilde karıştırın.

4.  Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sıcak haznesine karnabaharları dizin ve hazneyi kapatın. Önce içinin pişmesi için ayarlayıp pişirmeye başlıyoruz. (10 dakika, 180°)

Daha sonra kızarması için tekrar yeni ayarda çalıştırıyoruz ve bu sırada karnabaharları ters düz ediyoruz. (8 dakika, 180°)

5. Pişen karnabaharları taze nane yapraklarıyla servis edin. 

Afiyet olsun!

5. Çıtır Pirinç Kağıdı Mantısı

5. Çıtır Pirinç Kağıdı Mantısı

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 3 havuç

  • 2 taze soğan

  • 150 gram şitake mantarı

  • 150 gram ince kıyılmış beyaz lahana

  • 2 diş sarımsak

  • 2 çay kaşığı zencefil

  • 2 yemek kaşığı tamari sosu

  • 0.5 çay kaşığı susam yağı

  • 2.5 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 12 pirinç kağıdı

  • 3 yemek kaşığı susam

Yapılışı:

1. Havuçları yıkayın, soyun ve 4 cm uzunluğunda, 0.5 cm ince şeritler halinde kesin. Taze soğanları yıkayın ve çapraz olarak dilimleyin. 

2. Şitake mantarlarını fırçayla temizleyin, sert saplarını çıkarın ve küçük parçalar halinde doğrayın. Sarımsak kabuklarını soyun ve rendeleyin. Zencefil kökünü soyun ve ince doğrayın.

3. Havuç, taze soğan, şitaki mantarı, beyaz lahana, kıyılmış sarımsak, doğranmış zencefil, tamari sosu, susam yağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı bir kaseye ekleyin. İyice karıştırın.

4. Sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın. 10 dakika, 180° olacak şekilde pişirin. Pişirmenin yarısında bir kez sallayın. Piştikten sonra sebzeleri soğumaya bırakın.

5. Pirinç kağıdını soğuk suya bastırın ancak çok yumuşamamasına özen gösterin. Sudan çıkarın ve düz bir yüzeye koyun. Pirinç kağıdının ortasına 1 yemek kaşığı soğutulmuş sebze dolgusu ekleyin.

6. Pirinç kağıdının sol tarafını yukarı ve merkeze doğru katlayın. Aynısını sağ tarafla yapın. Ardından dolguyu kapatmak için alt yarıyı yukarı katlayın ve bir mantı yapmak için üst tarafta aynı işlemi tekrarlayın. 

7. Son olarak mantının ek yerini susama batırın. Kalan pirinç kağıtları ve sebze dolgusu ile tekrarlayın. Mantıları ek yeri alta gelecek şekilde  Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. 

8. Kalan yağ ile her birini hafifçe fırçalayın ve cihazı belirtilen sıcaklık ve süre ile çalıştırın. Pişen mantıların yanına tamari pirinç sirkesi sosuyla mantıları servis edin. 

Afiyet olsun!

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6. Sosisli ve Levrek Filetolu Kabak Çubukları

6. Sosisli ve Levrek Filetolu Kabak Çubukları

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 5 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 4 beyaz sandviç ekmeği

  • 4 dana sosis

  • 1 az bir miktar ketçap

  • 1 az bir miktar mayonez

  • 1 az bir miktar hardal

Yapılışı:

1.  Philips Çift Hazneli Airfryer'ı 200 derece kızartma programında önceden ısıtın.

2.Sandviç ekmekler Philips Çift Hazneli Airfryer'a tek sıra halinde yerleştirin ve gevrek olana kadar yaklaşık 2 dakika kadar pişirin. 

3. Sandviç ekmeklerinizi alın ve sosisleri üzerine uzunluklarına göre 2 ya da 3 kesik atın, sonrasında  Philips Çift Hazneli Airfryer'a tek sıra halinde yerleştirin, 3 dakika kadar pişirin.

4. Kızarmış sosisleri ekmeğin içine koyun dilediğiniz sosları üzerine sıkın.

Levrek Filetolu Kabak Çubukları

Hazırlanma Süresi: 20 dk

Pişirme Süresi: 10 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı düz yapraklı maydanoz

  • 0.25 çay kaşığı taze kekik

  • 300 gram levrek fileto

  • 0.25 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam taze öğütülmüş karabiber 

  • 1 çay kaşığı nişasta

  • 400 gram ufak kabak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı nişasta

  • 0.5 limon

Yapılışı

1. Sarımsak dişlerini soyup ince ince doğrayın. Taze maydanoz ve kekiği de ince ince doğrayıp küçük bir kapta karıştırın.

2. Levrek filetoları sekiz eşit parçaya bölüp bir kaba koyun ve tuz, karabiber, zeytinyağı, limon suyu ekleyip karıştırın. Taze ot karışımının yarısını ve nişastayı da ekleyin, iyice harmanlayın.

3. Kabakları yıkayıp patates kızartmasında olduğu gibi ince ince doğrayın. Patatesleri de ayrı bir kaba koyup üstüne tuz, karabiber, zeytinyağı, taze ot karışımının kalan yarısını ekleyip, son olarak nişastayı da koyup karıştırın. Biraz fazla bulaşık çıkmış olabilir ama korkmayın buna değecek. 😁

4. Kabak çubuklarını  Philips Çift Hazneli Airfryer'a, levrek fileto parçalarını üzerine ekleyin. Belirtilen derecede cihazınızı çalıştırın. 

Limon dilimleriyle servis etmeniz lezzetini arttıracaktır. Afiyet olsun!

7. Mercimekli Nugget

7. Mercimekli Nugget

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 320 gram mercimek

  • 120 gram havuç

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı taze kekik

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 0.5 çay kaşığı paprika tozu

  • 1 tutam taze öğütülmüş biber

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı spreyi

Yapılışı:

1. Mercimekler süzün ve havuçları ince ince rendeleyin. Rendelenmiş havucun suyunu güzelce sıkın ki yemeği sulandırmasın. Sarımsağın da kabuğunu soyun ve ince ince doğrayın. 

2. Orta boy bir kaseye bir mercimek, havuç, sarımsak, salça, taze kekik, tuz, kırmızı biber tozu, taze çekilmiş karabiber ve unu koyun. Hepsini iyice karıştırın.

3. Karışımdan bir yemek kaşığı alıp elinizle nugget şekli verin. Karışımınız eğer ıslaksa biraz un ekleyebilirsiniz.

4. Nugget'lara biraz yağ püskürtün ve  Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. Belirtilen derecede pişirin.

8. Baget Lolipopu

8. Baget Lolipopu

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 4 tavuk bagetbut

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 0.3 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı soğan tozu

  • 1 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı biber

  • 1 yumurta

  • 4 yemek kaşığı panko 

  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Parmaklarınızla bagetlerin derisini soyup atın. Mutfak makası veya keskin bir bıçak kullanarak butun üst kısmına yakın bir yerde eti kemiğin çevresinden kesin ve kıkırdağı üstten çıkarın. 

2. Bir lolipopu andırması için eti çekin ve bagetin tabanına doğru kaydırın. Beyaz lifi kesin ve 'kürdan' kemiğini çıkarın. Bagetleri tuz ve karabiberle tatlandırıp kenara alın. 

3.Derin olmayan üç ayrı kap alın. Bir kapta un sarımsak tozu, soğan tozu ve füme paprika tozunu karıştırın. İkincisinde bir yumurtayı çırpın ve üçüncüsünde de panko ile rendelenmiş parmesan peynirini karıştırın. Her bir butun her tarafını sırayla bulayın.

4. Bagetleri  Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve pişirin. Çıtır çıtır lezzetin tadını çıkarın!

9. Patates Kekleri

9. Patates Kekleri

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 400 gr pişmiş patates

  • 25 gr parmesan

  • 5 gr maydanoz

  • 1 orta boy yumurta

  • 3 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Haşlanmış patatesi süzün ve patates ezici ile ezin. Ezilmiş patatesleri yumurta, rendelenmiş parmesan, un, kıyılmış maydanoz, zeytinyağı, tuz ve biberi birlikte ezerek karıştırın. 

2. Ellerinizle daireler oluşturarak ve dışlarına fırça ile zeytinyağı sürün.

3.Patates toplarını  Philips Çift Hazneli Airfryer'da belirtilen sürede pişirin.  Afiyet olsun!

10. Karnabahar Mini Pizza

10. Karnabahar Mini Pizza

Hazırlanma Süresi: 13 dakika

Pişirme Süresi: 11 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 10 gr chia tohumu

  • 2 yemek kaşığı su

  • 270 gr karnabahar

  • 40 gr yulaf ezmesi

  • 1 tutam deniz tuzu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 20 gr parmesan peyniri

  • 100 ml domates sosu

  • 50 gr feta peyniri

  • 5 gr keklikotu

Yapılışı:

1. Küçük bir bardakta chia tohumlarını suyla karıştırıp 10 dakika bekletin.

2. Karnabaharları küçük parçalara ayırın. Mutfak robotu kasesine yulaf, ıslatılmış chia, parmesan peyniri ve zeytinyağını ekleyin. Hamur pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

3.Karnabahar karışımını yoğurarak 8 cm çapında küçük bir pizza hamuru oluşturun.

4. Pizza hamurunu  Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. Belirtilen sıcaklıkta pişirin. (6 dakika, 200 derece)

5.Pizzaların üstüne domates sosu, taze güveyotu, peynir ve Parmesan peyniri koyun.

6. 5 dakika, 180 derece daha pişirin. Afiyet olsun!

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