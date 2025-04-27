Airfryer ile Sadece 10 Dakikada Hazır! Evde Hazırlayabileceğiniz Pratik Tarifler

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

3 havuç

2 taze soğan

150 gram şitake mantarı

150 gram ince kıyılmış beyaz lahana

2 diş sarımsak

2 çay kaşığı zencefil

2 yemek kaşığı tamari sosu

0.5 çay kaşığı susam yağı

2.5 yemek kaşığı bitkisel yağ

12 pirinç kağıdı

3 yemek kaşığı susam

Yapılışı:

1. Havuçları yıkayın, soyun ve 4 cm uzunluğunda, 0.5 cm ince şeritler halinde kesin. Taze soğanları yıkayın ve çapraz olarak dilimleyin.

2. Şitake mantarlarını fırçayla temizleyin, sert saplarını çıkarın ve küçük parçalar halinde doğrayın. Sarımsak kabuklarını soyun ve rendeleyin. Zencefil kökünü soyun ve ince doğrayın.

3. Havuç, taze soğan, şitaki mantarı, beyaz lahana, kıyılmış sarımsak, doğranmış zencefil, tamari sosu, susam yağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı bir kaseye ekleyin. İyice karıştırın.

4. Sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın. 10 dakika, 180° olacak şekilde pişirin. Pişirmenin yarısında bir kez sallayın. Piştikten sonra sebzeleri soğumaya bırakın.

5. Pirinç kağıdını soğuk suya bastırın ancak çok yumuşamamasına özen gösterin. Sudan çıkarın ve düz bir yüzeye koyun. Pirinç kağıdının ortasına 1 yemek kaşığı soğutulmuş sebze dolgusu ekleyin.

6. Pirinç kağıdının sol tarafını yukarı ve merkeze doğru katlayın. Aynısını sağ tarafla yapın. Ardından dolguyu kapatmak için alt yarıyı yukarı katlayın ve bir mantı yapmak için üst tarafta aynı işlemi tekrarlayın.

7. Son olarak mantının ek yerini susama batırın. Kalan pirinç kağıtları ve sebze dolgusu ile tekrarlayın. Mantıları ek yeri alta gelecek şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin.

8. Kalan yağ ile her birini hafifçe fırçalayın ve cihazı belirtilen sıcaklık ve süre ile çalıştırın. Pişen mantıların yanına tamari pirinç sirkesi sosuyla mantıları servis edin.

Afiyet olsun!