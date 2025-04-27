Airfryer ile Sadece 10 Dakikada Hazır! Evde Hazırlayabileceğiniz Pratik Tarifler
Mutfakta saatlerini harcamayı hiç sevmiyorsan ama yine de birbirinden lezzetli tarifler yemeye de bayılıyorsan aradığın yerdesin! Az yağla, minimum uğraşla, sadece 10 dakikada enfes tarifler hazırlamak artık hayal değil. Günün her saatinde afiyetle yiyebileceğiniz birbirinden lezzetli tarifler için aşağı kaydırın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Tarçın Kremalı Baharat Glaze Ananas
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Havuç ve Peynirli Toplar ve Otlu Akdeniz Çipurası
3. Sarımsaklı Çıtır Mantar
4. Acılı Çıtır Karnabahar
5. Çıtır Pirinç Kağıdı Mantısı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sosisli ve Levrek Filetolu Kabak Çubukları
7. Mercimekli Nugget
8. Baget Lolipopu
9. Patates Kekleri
10. Karnabahar Mini Pizza
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın