Kızılcık Şerbeti Setinden Düğün Görüntüleri Sızdırıldı: Fatih Görkem'le İlgili Gerçeği Öğreniyor mu?

Kızılcık Şerbeti'nde kaos ortamı gittikçe kuvvetleniyor. Alev'in yanlışlıkla Pinko'nun merdivenlerden yuvarlanmasına yol açması, Giray'ın atarlı ve giderli bir şekilde Doğa'nın hayatına girişi derken şimdi de Fatih ve Görkem'in düğününün olacağını öğrendik! Ancak izleyicilerin setten sızdırdığı görüntülerde düğün ortamındaki gerginlik dikkatlerden kaçmadı. Fatih, Görkem'le ilgili gerçekleri öğreniyor mu dersiniz?