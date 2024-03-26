Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Setinden Düğün Görüntüleri Sızdırıldı: Fatih Görkem'le İlgili Gerçeği Öğreniyor mu?

Kızılcık Şerbeti Setinden Düğün Görüntüleri Sızdırıldı: Fatih Görkem'le İlgili Gerçeği Öğreniyor mu?

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Misafir Editör
27.03.2024 - 01:01

Kızılcık Şerbeti'nde kaos ortamı gittikçe kuvvetleniyor. Alev'in yanlışlıkla Pinko'nun merdivenlerden yuvarlanmasına yol açması, Giray'ın atarlı ve giderli bir şekilde Doğa'nın hayatına girişi derken şimdi de Fatih ve Görkem'in düğününün olacağını öğrendik! Ancak izleyicilerin setten sızdırdığı görüntülerde düğün ortamındaki gerginlik dikkatlerden kaçmadı. Fatih, Görkem'le ilgili gerçekleri öğreniyor mu dersiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Derdinin tasasının eksik olmadığı Kızılcık Şerbeti'nde ortalığın fazlasıyla gerildiğini görmüştük.

Derdinin tasasının eksik olmadığı Kızılcık Şerbeti'nde ortalığın fazlasıyla gerildiğini görmüştük.

Pembe'nin Alev'e saldırıp merdivenlerden yuvarlanması sonucu kazanan kadın olacağını da yeni bölüm fragmanıyla birlikte öğrenmiştik.

Pembe'nin Alev'e saldırıp merdivenlerden yuvarlanması sonucu kazanan kadın olacağını da yeni bölüm fragmanıyla birlikte öğrenmiştik.

Bir de gıcıklık seviyesi arşa çıkmış Giray'ın Doğa ile tanışmasına tanık olduk fragmanda. Aman be Doğa, sana huzur yok mu be kızım?

Bir de gıcıklık seviyesi arşa çıkmış Giray'ın Doğa ile tanışmasına tanık olduk fragmanda. Aman be Doğa, sana huzur yok mu be kızım?

Detaylar:

Biz bunları düşünürken izleyiciler setten Görkem ve Fatih'in düğününe dair fotoğraflar sızdırmayı başardı.

Biz bunları düşünürken izleyiciler setten Görkem ve Fatih'in düğününe dair fotoğraflar sızdırmayı başardı.

Düğün sahnesinden sızdırılan bu görüntünün ardından bir X kullanıcısı "acaba ne zaman gerçekleşecek?" diye merak ettiğimiz durumun tam da düğünde olmuş olabileceğini iddia etti!

Düğün sahnesinden sızdırılan bu görüntünün ardından bir X kullanıcısı "acaba ne zaman gerçekleşecek?" diye merak ettiğimiz durumun tam da düğünde olmuş olabileceğini iddia etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Düğünden sızdırılan bir diğer görsel de bu şekilde:

Düğünden sızdırılan bir diğer görsel de bu şekilde:

Ortamda bir gerginlik olduğunu iddia eden kullanıcı, Fatih'in her şeyi öğrendiğini iddia etti.

Ortamda bir gerginlik olduğunu iddia eden kullanıcı, Fatih'in her şeyi öğrendiğini iddia etti.
twitter.com

Çimen gerçekten Ömer ve Görkem ilişkisini gün yüzüne çıkarmış olabilir mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Çimen gerçekten Ömer ve Görkem ilişkisini gün yüzüne çıkarmış olabilir mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?