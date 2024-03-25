Bu Kızın Bahtsızlığı Şaka mı? Kızılcık Şerbeti'nde Doğa Şimdi de Kendisini Süründürmeye Niyetli Giray'ı Buldu!
Bu Kızın Bahtsızlığı Şaka mı? Kızılcık Şerbeti'nde Doğa Şimdi de Kendisini Süründürmeye Niyetli Giray'ı Buldu!
Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden olmayı başaran ve neredeyse her sahnesiyle çok konuşulan Kızılcık Şerbeti, 57. bölüm fragmanıyla ekrana geldi. Son bölümde Alev'e saldırıp kendi merdivenden yuvarlanan Pembe'nin zafer elde ettiği fragmanda Doğa'nın bahtsızlığı yine çileden çıkarttı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 56. bölümünde Alev'e iyice kinlenen Pinko sonunda dellenmiş ve saldırıya geçmişti. Ancak bu itiş kakışın sonunda merdivenlerden yuvarlanmıştı.
Bu olanların ardından Pembe büyük bir zafer kazandı ve Apo kendisine "bir daha üzmeme" sözü vererek Alev'i terk etti.
Neyse bu ikiliyi geride bırakıp umutla beklediğimiz yeni çiftimize bir bakalım. Giray maalesef yürüyen ego ve ıssız adam timsali bir giriş yapıyor diziye.
Yani şu kızcağızın karşısına "Size zaman ayırmam bile bir lütuf. Uğraşırım seninle" diye çıkmanın anlamı ne, bilemiyoruz. Doğa hayatının aşkını mı buldu, belasını mı önümüzdeki bölümlerde bakacağız.
Az önce bir umut demiştik, Nursema'nın Umut'u da fragmandaki yerini almış durumda.
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Rüzgar'ın Nursema'ya hislerini duyunca deliye dönen Umut, Rüzgar'ın Nursema'yı kovmasını sağlıyor.
Bakalım başka nelerle karşılaşacağız? Cuma gününü bekleyip görelim!
Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:
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