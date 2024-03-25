Bu Kızın Bahtsızlığı Şaka mı? Kızılcık Şerbeti'nde Doğa Şimdi de Kendisini Süründürmeye Niyetli Giray'ı Buldu!

Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden olmayı başaran ve neredeyse her sahnesiyle çok konuşulan Kızılcık Şerbeti, 57. bölüm fragmanıyla ekrana geldi. Son bölümde Alev'e saldırıp kendi merdivenden yuvarlanan Pembe'nin zafer elde ettiği fragmanda Doğa'nın bahtsızlığı yine çileden çıkarttı.