Kim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyon TL'lik Ödül İlk Kez Kazanıldı!

Kim Milyoner Olmak İster'de Berk Göktaş 1 milyonluk soruya doğru yanıt vererek finalist olmaya hak kazanmıştı. Milyoner tarihinde ikinci kez 5 milyonluk soru açıldı!

Berk Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 5 milyonluk soruya doğru yanıt vererek ödülü kazanan ilk yarışmacı oldu.