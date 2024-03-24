Kim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyon TL'lik Ödül İlk Kez Kazanıldı!
Kim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyon TL'lik Ödül İlk Kez Kazanıldı!
Kim Milyoner Olmak İster'de Berk Göktaş 1 milyonluk soruya doğru yanıt vererek finalist olmaya hak kazanmıştı. Milyoner tarihinde ikinci kez 5 milyonluk soru açıldı!
Berk Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 5 milyonluk soruya doğru yanıt vererek ödülü kazanan ilk yarışmacı oldu.
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ATV ekranlarının beğenilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun moderatörlüğünde izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Yarışmaya katılan Berk Göktaş, 1 milyonluk soruya doğru yanıt vererek finalist olmaya hak kazanmış ve herkesi heyecanlandırmıştı.
"23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusuna "Fevzi Paşa, Kozan" yanıtını veren Göktaş, milyoner olmaya çok yaklaşmıştı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun can-ı gönülden kutladığı genç yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soruyu açtıran ikinci isim olmayı başardı.
Heyecanla beklenen 5 milyonluk soru açıldı! Peki 5 milyonluk sorunun doğru cevabı ne? Bakara Suresinde İsrailoğulları Hz.Musa'dan ne istemiştir?'
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Sorunun videosunu buradan izleyebilirsiniz:
Sorunun cevabı Bakara suresinin 61. ayetinde geçiyor. Buna göre doğru yanıt C: Nohut.
Yarışmacı soruyu doğru yanıtlayarak 5 milyonun sahibi oldu!
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