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Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Aybüke Çangal'ın Kuaförünü Zorbaladığı Anlar Tepki Çekti!

Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Aybüke Çangal'ın Kuaförünü Zorbaladığı Anlar Tepki Çekti!

Kısmetse Olur
themyscira - Misafir Editör
24.03.2024 - 22:24

YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün ilk sezon yarışmacısı Aybüke Çangal, yarışma sırasında ve sonrasında beğeni toplamıştı. Fenomen olmayı başaran eski yarışmacının saçlarını yapan kuaföre sarf ettiği sözler sosyal medyada tepki çekti.

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YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün ilk sezonunun en beğenilen yarışmacılarından biri de Aybüke'ydi.

YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün ilk sezonunun en beğenilen yarışmacılarından biri de Aybüke'ydi.

Yarışma süresince ve sonrasında Tolga ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Aybüke, kısa süre içinde fenomen olmayı başarmıştı.

Yarışma süresince ve sonrasında Tolga ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Aybüke, kısa süre içinde fenomen olmayı başarmıştı.

Programdan diskalifiye edilmelerinin ardından çok geçmeden yapım şirketine açacağı davayla yeniden gündeme gelmişti.

Programdan diskalifiye edilmelerinin ardından çok geçmeden yapım şirketine açacağı davayla yeniden gündeme gelmişti.

İddiaya göre sözleşme okutulmadan imzalatılmış, yarışma süresince de tehdit edilmiş ve nasıl davranacağına yapım ekibi tarafından karar verilmişti.

İddiaya göre sözleşme okutulmadan imzalatılmış, yarışma süresince de tehdit edilmiş ve nasıl davranacağına yapım ekibi tarafından karar verilmişti.

Bu kez Aybüke'yi gündeme getiren ise kuaförüne sarfettiği sözler oldu.

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Eski yarışmacının söylediği sözler sosyal medyada tepki çekti.

Eski yarışmacının söylediği sözler sosyal medyada tepki çekti.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

Aybüke tepkilerin üzerine Instagram hesabından açıklama yaptı.

Aybüke tepkilerin üzerine Instagram hesabından açıklama yaptı.

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