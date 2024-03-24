Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Aybüke Çangal'ın Kuaförünü Zorbaladığı Anlar Tepki Çekti!

YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün ilk sezon yarışmacısı Aybüke Çangal, yarışma sırasında ve sonrasında beğeni toplamıştı. Fenomen olmayı başaran eski yarışmacının saçlarını yapan kuaföre sarf ettiği sözler sosyal medyada tepki çekti.