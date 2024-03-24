Hadi Gözümüz Aydın: Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Yeni Sevgilisi Giray Bu Hafta Diziye Dahil Oluyor!

Her hafta yeni bir kaosa adım attığımız Kızılcık Şerbeti'nde sonunda Doğa ile ilgili olumlu bir adım atılacağını öğrenmiştik. Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'na Kaan Taşaner'in partner olarak geleceğini öğrenmiştik. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Doğa'nın sevgilisiyle ilgili detaylar belli oldu!