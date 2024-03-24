Hadi Gözümüz Aydın: Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Yeni Sevgilisi Giray Bu Hafta Diziye Dahil Oluyor!
Hadi Gözümüz Aydın: Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Yeni Sevgilisi Giray Bu Hafta Diziye Dahil Oluyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Her hafta yeni bir kaosa adım attığımız Kızılcık Şerbeti'nde sonunda Doğa ile ilgili olumlu bir adım atılacağını öğrenmiştik. Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'na Kaan Taşaner'in partner olarak geleceğini öğrenmiştik. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Doğa'nın sevgilisiyle ilgili detaylar belli oldu!
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Kaosa ve entrikaya doymak bilmediğimiz Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde, Pembe Alev'in saçlarına yapıştıysa da mükemmel bir ters köşeyle merdivenlerden düşmüştü.
Bu durum şimdi hangi kaosa sebep olacak diye düşünürken, dizinin başrolü Sıla Türkoğlu'na az sahne yazılması izleyicinin tepkisini çekmişti.
Ancak sonunda dizide Doğa'nın hayatına yeni birinin gireceği duyurulmuş ve bu durum izleyici tarafından mutlulukla karşılanmıştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Doğa'nın yeni sevgilisiyle alakalı gelişmeler belli oldu.
Kaan Taşaner'in canlandıracağı karakterin adının Giray olduğu öğrenilirken, Giray'ın Türkiye’nin en büyük ilaç firmalarından Şifacıgil Holding’in veliahtı olduğu belirtildi.
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Nilay'ın gerçek hayatını arama girişimiyle birlikte Giray diziye dahil olacak. Bakalım Giray, Nilay'ın abisi mi çıkacak?
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