Turabi Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Acun Ilıcalı'ya "Engelimi Kaldırsın!" Diye Seslendi
Turabi Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Acun Ilıcalı'ya "Engelimi Kaldırsın!" Diye Seslendi
Survivor All Star'ın efsane isimlerinden, sağlık sorunları nedeniyle ada hayatına erken veda eden Turabi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta gündem yarattı.
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Survivor All Star'ın iddialı yarışmacılarından olan Turbo Turabi, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yarışmayı terk etmek zorunda kaldı.
Yarışmadan ayrılmadan önce, düşük enerjisi ve sessiz halleri ile dikkat çeken Turabi'nin bu durumu, Acun Ilıcalı ile arasının açıldığı iddialarını beraberinde getirdi.
"Acaba Survivor All Star'ın bu renkli yarışmacısı ile Acun Ilıcalı arasında bir gerginlik mi var?" dedirtti.
Survivor All Star 2024'e veda eden Bozok Gören'in ardından bir paylaşım yapan Turabi, ilginç ifadeler kullanarak adından söz ettirdi ve merakları artırdı.
"Bence şimdiden Acun abiyle 2025 sezonu için anlaşmalısın" şeklindeki ifadeleriyle Turabi, "Bir adamın ağabeyisinin baş düşmanlarıyla fingirdeşmesine tanık olması, en büyük acılardan biri" dedi.
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"Neyse Acun abiyi ara ve anlaşmaya başla. Bir de sor bakalım beni özlemiş mi? Ve şu engelimi de kaldırsın lütfen son konseyden beridir ulaşamıyorum kendisine" dedi.
Bu sözler, Acun Ilıcalı ve Turabi'nin arasının gergin olduğu iddialarını güçlendirdi.
Bilindiği gibi, Acun Ilıcalı daha önce Turabi'ye sert çıkmış ve "Survivor'ın eski şampiyonu, Özgür'ün adını yazıp kutuya atmadan önce, "Sürekli bana kızıyorsun, çok kötü azarlıyorsun. Moralim bozuluyor. Sanki buranın sahibi gibi konuşuyorsun" demişti.
İşte o paylaşım:
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