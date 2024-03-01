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Survivor Turabi'den Hakkında Çıkan İddialarla İlgili Küfürlü Açıklama!

Survivor Turabi'den Hakkında Çıkan İddialarla İlgili Küfürlü Açıklama!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
01.03.2024 - 10:04

Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Survivor All Star'ın yıldız ismi Turabi, hakkında çıkan iddialara ateş püskürdü. Turabi, yaptığı paylaşımda küfürler yağdırdı.

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Elinde bastonuyla Survivor All Star'a katılan Turabi, parkurlarda istediği performası gösterememişti ve daha sonra sakatlanınca yarışmadan diskalifiye edilmişti.

Elinde bastonuyla Survivor All Star'a katılan Turabi, parkurlarda istediği performası gösterememişti ve daha sonra sakatlanınca yarışmadan diskalifiye edilmişti.

Sakatlıkları nedeniyle yarışmaya devam edemeyen Turabi'nin iyileştikten sonra Survivor'a geri döneceği iddia edilmişti.

Sakatlıkları nedeniyle yarışmaya devam edemeyen Turabi'nin iyileştikten sonra Survivor'a geri döneceği iddia edilmişti.

Bu iddiaların ardından da yarışmaya geri dönmeyeceğini açıklamıştı fakat yine iddialar devam etti ve Turabi'nin Dominik'te olduğu söylendi.

Bu iddiaların ardından da yarışmaya geri dönmeyeceğini açıklamıştı fakat yine iddialar devam etti ve Turabi'nin Dominik'te olduğu söylendi.

O haberleri gören Turabi de yaptığı paylaşımla resmen küfürlerle ateş püskürdü.

O haberleri gören Turabi de yaptığı paylaşımla resmen küfürlerle ateş püskürdü.

Turabi, "Her kim benim hakkımda sosyal medyaya yalan haber koyuyorsa bütün dünya dünya da ona k.ysun." dedi.

Turabi, "Her kim benim hakkımda sosyal medyaya yalan haber koyuyorsa bütün dünya dünya da ona k.ysun." dedi.

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