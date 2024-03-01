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Saçlarıyla Gündem Olan Survivor Sercan'ın Yüz İfadesi Gülme Krizine Soktu!

Saçlarıyla Gündem Olan Survivor Sercan'ın Yüz İfadesi Gülme Krizine Soktu!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
01.03.2024 - 08:26

Survivor All Star'da performansından çok ektirdiği saçlarıyla gündem olan Sercan Yıldırım, bu kez yüz ifadesiyle gündem oldu. Sercan'ı görenler ise kahkahayı bastı.

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Survvior All Star'da son zamanlarda sinirler zirvede. Açlık ve yorgunluk birleşince yarışmacılar sinirlerine hakim olamıyor. Sema ve Pınar olayında bunu net bir şekilde görmüş oldu.

Survvior All Star'da son zamanlarda sinirler zirvede. Açlık ve yorgunluk birleşince yarışmacılar sinirlerine hakim olamıyor. Sema ve Pınar olayında bunu net bir şekilde görmüş oldu.

Bir tarafta gerginlik devam ederken diğer yanda da seyirciler gülecek, izlerken keyiflendikleri anları da yakalıyor. Bizlere malzeme verenlerden biri de kuşkusuz Sercan.

Bir tarafta gerginlik devam ederken diğer yanda da seyirciler gülecek, izlerken keyiflendikleri anları da yakalıyor. Bizlere malzeme verenlerden biri de kuşkusuz Sercan.

Yarışmanın ilk zamanlarında Sercan ektirdiği saçları goygoycuların diline düşmüştü.

Yarışmanın ilk zamanlarında Sercan ektirdiği saçları goygoycuların diline düşmüştü.

Burada sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi de Sercan'ın kimsenin anlam veremediği yüz ifadesini görenler kahkaha attı.

Haliyle de yorumlar gecikmedi:

Haliyle de yorumlar gecikmedi:
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Ay gerçekten çok komik yüz ifadeleri var. Sizce?

Ay gerçekten çok komik yüz ifadeleri var. Sizce?

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