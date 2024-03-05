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Survivor'ı Yarıda Bırakan Turbo Turabi, Acun Ilıcalı'nın Sözlerini Duyunca Sessiz Kalamadı

Survivor'ı Yarıda Bırakan Turbo Turabi, Acun Ilıcalı'nın Sözlerini Duyunca Sessiz Kalamadı

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
05.03.2024 - 12:26

Gündemimizden düşmeyen Survivor All Star 2024 yarışması hız kesmeden devam ederken, sakatlığı yüzünden erken ayrılmak zorunda kalan Turabi Çamkıran'ın sosyal medya paylaşımları oldukça dikkat çekiyor. Acun Ilıcalı'nın yaptığı son açıklamalarda adını duyan Turbo Turabi, sunucunun sözlerine sessiz kalamadı.

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Survivor tarihinin en dikkat çeken yarışmacılarından bir tanesi elbette ki Turabi Çamkıran.

Survivor tarihinin en dikkat çeken yarışmacılarından bir tanesi elbette ki Turabi Çamkıran.

Katıldığı ilk yıldan itibaren hareketleri, göndermeli sözleri ve ağır abi tavırlarıyla dikkatleri üstüne çeken Turbo Turabi, her zaman parkur başarısıyla da ön plana çıkan isimlerden biri olmuştu.

Daha önce üç kez Survivor'a katılan ve iki yıl üst üste şampiyonluk kupasını kaldırmayı başaran tek yarışmacı olan Turabi, sosyal medyada yaptığı müstehcen paylaşımlarla epey tepki çekmişti.

Daha önce üç kez Survivor'a katılan ve iki yıl üst üste şampiyonluk kupasını kaldırmayı başaran tek yarışmacı olan Turabi, sosyal medyada yaptığı müstehcen paylaşımlarla epey tepki çekmişti.

2014, 2015 ve 2018 yıllarında Survivor'a katılan Turabi, Survivor'ın ardından birkaç dizide rol almış ve daha sonra yurt dışına taşınmıştı. Ardından sosyal medyanın aktif bir ismi olarak karşımıza çıkmaya başlamıştı.

2024 sezonuna katılmayacağını söyleyen Turabi Çamkıran, yaşadığı sakatlık dolayısıyla bu yıl hayranlarının teklifini reddetmek durumunda kalmıştı.

2024 sezonuna katılmayacağını söyleyen Turabi Çamkıran, yaşadığı sakatlık dolayısıyla bu yıl hayranlarının teklifini reddetmek durumunda kalmıştı.

Ancak Acun Ilıcalı büyük bir sürprizle Turabi'yi 2024 All Star kadrosunda göreceğimizi duyurmuştu.

Yarışma sürecinde bastonuyla sakatlığının azizliğine uğrayan ancak yine de parkurda başarı elde eden Turabi, bir noktadan sonra sağlık kontrolleri için önce adadan ardından yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Yarışma sürecinde bastonuyla sakatlığının azizliğine uğrayan ancak yine de parkurda başarı elde eden Turabi, bir noktadan sonra sağlık kontrolleri için önce adadan ardından yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Survivor All Star 2024'ten ayrılmasının ardından yoğun bakıma kaldırıldığını paylaşmıştı. Sakatlığı ilerlediği için oldukça üzgün bir şekilde veda ettiğini de belirtmişti.

Sosyal medyası üzerinden "Daha güçlü geri döneceğim" diyen Turabi, "Survivor'a dönecek mi?" düşüncelerini de beraberinde getirmişti.

Sosyal medyası üzerinden "Daha güçlü geri döneceğim" diyen Turabi, "Survivor'a dönecek mi?" düşüncelerini de beraberinde getirmişti.

Instagram'da Survivor'da çekilen fotoğraflarını paylaşan Turabi Çamkıran, hevesinin kursağında kaldığını da söylemiş ancak dönmeyeceğinin sinyallerini de vermişti.

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Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün katıldığı Survivor Ekstra programında eski şampiyonlar Ogeday Girişken ve Turabi Çamkıran hakkında açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün katıldığı Survivor Ekstra programında eski şampiyonlar Ogeday Girişken ve Turabi Çamkıran hakkında açıklamalarda bulundu.

Şu anki durumda Ogeday'ın önde olduğunu söylerken, Turabi'nin sağlam bir şekilde olsaydı her şeyin farklı şeklide ilerleyebileceğini dile getirdi.

"Sağlam bir Turabi olsaydı, Ogeday'a yüzde 51 vermezdim."

"Sağlam bir Turabi olsaydı, Ogeday'a yüzde 51 vermezdim."

'Şu an Ogeday bir adım önde ama Survivor sürprizlerin yarışması. Sağlam bir Turabi olsaydı, Ogeday'a yüzde 51 vermezdim. Turabi'nin bitiriciliği olağanüstü boyutta. Finale ikisi kalsaydı, 'hangisi kazanır?' deseniz, 'kafa kafaya' derdim.'

Turabi Çamkıran ise Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasını paylaşarak "Beni özlediysen mesaj at abi. Numaram hiç değişmedi. Hala 1 numarayım." dedi.

Turabi Çamkıran ise Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasını paylaşarak "Beni özlediysen mesaj at abi. Numaram hiç değişmedi. Hala 1 numarayım." dedi.

'Beni özlediysen mesaj at abi. Eğer duygularını açık açık dökemiyorsan kelimelere kalp at, ben anlarım özlediğini. Hemen ararım. Numaramı biliyorsun abi hiç değişmedi. Hâlâ 1 numarayım.'

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