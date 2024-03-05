Survivor'ı Yarıda Bırakan Turbo Turabi, Acun Ilıcalı'nın Sözlerini Duyunca Sessiz Kalamadı
Survivor'ı Yarıda Bırakan Turbo Turabi, Acun Ilıcalı'nın Sözlerini Duyunca Sessiz Kalamadı
Gündemimizden düşmeyen Survivor All Star 2024 yarışması hız kesmeden devam ederken, sakatlığı yüzünden erken ayrılmak zorunda kalan Turabi Çamkıran'ın sosyal medya paylaşımları oldukça dikkat çekiyor. Acun Ilıcalı'nın yaptığı son açıklamalarda adını duyan Turbo Turabi, sunucunun sözlerine sessiz kalamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor tarihinin en dikkat çeken yarışmacılarından bir tanesi elbette ki Turabi Çamkıran.
Daha önce üç kez Survivor'a katılan ve iki yıl üst üste şampiyonluk kupasını kaldırmayı başaran tek yarışmacı olan Turabi, sosyal medyada yaptığı müstehcen paylaşımlarla epey tepki çekmişti.
2024 sezonuna katılmayacağını söyleyen Turabi Çamkıran, yaşadığı sakatlık dolayısıyla bu yıl hayranlarının teklifini reddetmek durumunda kalmıştı.
Yarışma sürecinde bastonuyla sakatlığının azizliğine uğrayan ancak yine de parkurda başarı elde eden Turabi, bir noktadan sonra sağlık kontrolleri için önce adadan ardından yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.
Sosyal medyası üzerinden "Daha güçlü geri döneceğim" diyen Turabi, "Survivor'a dönecek mi?" düşüncelerini de beraberinde getirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün katıldığı Survivor Ekstra programında eski şampiyonlar Ogeday Girişken ve Turabi Çamkıran hakkında açıklamalarda bulundu.
"Sağlam bir Turabi olsaydı, Ogeday'a yüzde 51 vermezdim."
Turabi Çamkıran ise Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasını paylaşarak "Beni özlediysen mesaj at abi. Numaram hiç değişmedi. Hala 1 numarayım." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda