Mert Yazıcıoğlu'nun Gerçek Hayattaki Halleri 'Kızıl Goncalar'daki Rolünü Oynamıyor Yaşıyor' Dedirtti!
Mert Yazıcıoğlu'nun Gerçek Hayattaki Halleri 'Kızıl Goncalar'daki Rolünü Oynamıyor Yaşıyor' Dedirtti!
Kaynak: https://twitter.com/fzlnksndr/status/...
Kızıl Goncalar dizisinin Cüney'i Mert Yazıcıoğlu'nun gerçek hayattaki hallerinden hayranları bir video hazırladı. Yazıcıoğlu'nun videodaki gerçek hayattaki halleri Cüneyd'e benzetildi.
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Kızıl Goncalar dizisinin yıldızı Mert Yazıcıoğlu'nun oyunculuğu ayrı, yakışıklılığı ayrı konuşuluyor.
Dizide Cüneyd karakterine hayat veren Yazıcıoğlu sarıklı, cübbeli bir din adamını canlandırıyor.
Yakışıklı oyuncuyu sevenleri özel hayatında da merak eden hayranlarının editlediği bir video gündem oldu.
Sosyal medyada dikkat çeken videoda Yazıcıoğlu'nun, verdiği röportajlarda ve ekran önündeki halleri birleştirildi.
Dizide Faniler tarikatının sözcüsü ve şeyhin torunu olan Cüneyd, ağır ve felsefi bir dil kullanıyor. Videoda da benzer bir tarzı olduğu görülen Yazıcıoğlu'nun o halleri "Adeta rolü yaşıyor" dedirtti.
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İşte Yazıcıoğlu'nun esprili yorumlara neden olan o halleri...
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İşte kullanıcıların yorumları👇🏻
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Siz Yazıcıoğlu'nun Kızıl Goncalar'daki oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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