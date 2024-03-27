Evren'le Gülüp Timur'la Dertlendiğimiz Bahar'ın Son Bölümünü Mizahına Alet Edip Güldüren Goygoyseverler
Evren'le Gülüp Timur'la Dertlendiğimiz Bahar'ın Son Bölümünü Mizahına Alet Edip Güldüren Goygoyseverler
Yedinci bölümüyle ekrana gelen Bahar hem yine kahkahaya boğdu hem de bu kez final sahnesiyle üzdü. Dizideki oyunculuklar ve karakterler o kadar güzel enerji veriyor ki hayatımızda olsalar bu kadar severiz diye düşünüyoruz. Birbirleriyle olan ilişkilerinin verdiği keyifle de izlerken goygoy yapmamak elde olmuyor. Bakalım bu hafta kimler Bahar'ı mizahına alet etmiş?
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7 haftadır büyük bir heyecanla salı günlerini beklediğimiz Bahar, yine bomba gibi bir bölümle izleyici karşısına çıkarak reytinglerde tüm kategorilerde birinci olmayı başardı.
Her ne kadar Timur'u bir kaşık suda boğasımız gelse de yine o kadar çok güldük ki mizahseverler fırsatı değerlendirmeden edemedi!
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