Evren'le Gülüp Timur'la Dertlendiğimiz Bahar'ın Son Bölümünü Mizahına Alet Edip Güldüren Goygoyseverler

Yedinci bölümüyle ekrana gelen Bahar hem yine kahkahaya boğdu hem de bu kez final sahnesiyle üzdü. Dizideki oyunculuklar ve karakterler o kadar güzel enerji veriyor ki hayatımızda olsalar bu kadar severiz diye düşünüyoruz. Birbirleriyle olan ilişkilerinin verdiği keyifle de izlerken goygoy yapmamak elde olmuyor. Bakalım bu hafta kimler Bahar'ı mizahına alet etmiş?