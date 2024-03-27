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Survivor Evrim'in Unutulmaz "Herkes Donuna Sahip Çıkıyor" Çıkışı!

Survivor Evrim'in Unutulmaz "Herkes Donuna Sahip Çıkıyor" Çıkışı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 23:50

Survivor tarihinin en olaylı yarışmacılarından Evrim Keklik katıldığı her sezona damga vururken, hiç şüphesiz en unutulmaz anlarından biri bandanası çalındığı için konseydeki unutulmaz konuşmasıydı. Biz de Evrim'in o akıllara kazınan konuşmasını hatırlatalım dedik.

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Survivor'ın en unutulmaz yarışmacılarından biri hiç şüphesiz Evrim Keklik'tir.

Survivor'ın en unutulmaz yarışmacılarından biri hiç şüphesiz Evrim Keklik'tir.

Katıldığı her sezona ayrı bir yorum katan Evrim'in Survivor yolculuğu hala akıllarımızda yer edinirken, en akılda kalan anlarından biri de unutulmaz konsey konuşması.

Katıldığı her sezona ayrı bir yorum katan Evrim'in Survivor yolculuğu hala akıllarımızda yer edinirken, en akılda kalan anlarından biri de unutulmaz konsey konuşması.

Pek çok tartışmanın başrolü olmasına rağmen "bandana" mevzusuyla izleyicilerde apayrı bir yer edinen Evrim, takım arkadaşlarından biri bandanasını aldığı için küplere binmişti.

Pek çok tartışmanın başrolü olmasına rağmen "bandana" mevzusuyla izleyicilerde apayrı bir yer edinen Evrim, takım arkadaşlarından biri bandanasını aldığı için küplere binmişti.

Konseyde bu konuda isyan eden Evrim herkesin bandanasına sahip çıkmasını söylerken dayanamayıp sarf ettiği bazı sözler dikkatlerden kaçmamıştı.

Konseyde bu konuda isyan eden Evrim herkesin bandanasına sahip çıkmasını söylerken dayanamayıp sarf ettiği bazı sözler dikkatlerden kaçmamıştı.

"Herkes kendi donuna sahip çıkıyorsa bandanasına da sahip çıkacak" diyerek bandana kavgası yapan Evrim sadece bu anla bile en unutulmaz yarışmacılardan olurken, bu tarz kaosları şimdiki kavga dövüş atmosferinde arar olduk.

"Herkes kendi donuna sahip çıkıyorsa bandanasına da sahip çıkacak" diyerek bandana kavgası yapan Evrim sadece bu anla bile en unutulmaz yarışmacılardan olurken, bu tarz kaosları şimdiki kavga dövüş atmosferinde arar olduk.
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İşte Evrim'in çok konuşulan bandana çıkışı:

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