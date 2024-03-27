Survivor Evrim'in Unutulmaz "Herkes Donuna Sahip Çıkıyor" Çıkışı!

Survivor tarihinin en olaylı yarışmacılarından Evrim Keklik katıldığı her sezona damga vururken, hiç şüphesiz en unutulmaz anlarından biri bandanası çalındığı için konseydeki unutulmaz konuşmasıydı. Biz de Evrim'in o akıllara kazınan konuşmasını hatırlatalım dedik.