Seyran'ın Ferit'in Yaşattıklarına Rağmen "Kocam da Kocam" Modunu Açtığı Yalı Çapkını Fragmanına Tepki Yağdı
Seyran'ın Ferit'in Yaşattıklarına Rağmen "Kocam da Kocam" Modunu Açtığı Yalı Çapkını Fragmanına Tepki Yağdı
Reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını, yeni sezonda izleyicinin ilgisini bir miktar kaybedip reytinglerde düşüş yaşamıştı. Senaryoda seyircinin beklentisinin karşılanmaması sonucu yaşanan bu durumun ardından Seyran ve Ferit aşkı yeniden canlandı. Ancak bu kez de yaşanan bu durum izleyicinin tepkisini çekti!
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Reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını, yeni sezonda izleyicinin beklentilerine zıt yazılan senaryosu sebebiyle büyük bir düşüş yaşamıştı.
İzleyicinin tepkisini apaçık hisseden senaristler de önce kavga dövüş ve çeşitli kötülüklerle ayırdıkları Seyran ve Ferit'i yeniden bir araya getirme kararı aldılar.
Bir araya gelişlerinin hemen ardından da Seyran ve Ferit arasındaki buzların eridiği bu fragmanla görüldü.
Ancak Seyran'ın tüm yaşadıklarını bir anda unutması izleyicinin büyük tepkisini çekti.
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