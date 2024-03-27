Seyran'ın Ferit'in Yaşattıklarına Rağmen "Kocam da Kocam" Modunu Açtığı Yalı Çapkını Fragmanına Tepki Yağdı

Reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını, yeni sezonda izleyicinin ilgisini bir miktar kaybedip reytinglerde düşüş yaşamıştı. Senaryoda seyircinin beklentisinin karşılanmaması sonucu yaşanan bu durumun ardından Seyran ve Ferit aşkı yeniden canlandı. Ancak bu kez de yaşanan bu durum izleyicinin tepkisini çekti!