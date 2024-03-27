Set Çalışanı, Dizilerin Nasıl Yayından Kaldırıldığını Açıkladı!

Yerli diziler arasındaki reyting savaşı her geçen gün daha da artarken, bazı diziler için erken final kaçınılmaz oluyor. Öyle ki bazı diziler hızla yayından kaldırılıp yerine yeni bir dizi ekrana geliyor. Peki tüm bunlar nasıl gerçekleşiyor? Peak Mag YouTube kanalına konuk olan reji şef asistanı tüm bu detayları anlattı.

KAYNAK: Peak Mag