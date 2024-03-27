Set Çalışanı, Dizilerin Nasıl Yayından Kaldırıldığını Açıkladı!
Set Çalışanı, Dizilerin Nasıl Yayından Kaldırıldığını Açıkladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=MbxmZ...
Yerli diziler arasındaki reyting savaşı her geçen gün daha da artarken, bazı diziler için erken final kaçınılmaz oluyor. Öyle ki bazı diziler hızla yayından kaldırılıp yerine yeni bir dizi ekrana geliyor. Peki tüm bunlar nasıl gerçekleşiyor? Peak Mag YouTube kanalına konuk olan reji şef asistanı tüm bu detayları anlattı.
KAYNAK: Peak Mag
İçeriğin Devamı Aşağıda
Televizyon dünyasında rekabet öylesine hızlı ilerliyor ki reyting hedefini tutturamayan diziler için erken final kaçınılmaz oluyor.
Senaryosu ve oyuncu kadrosu enfes olmasına rağmen aniden yayından kaldırılan diziler günümüzde o kadar arttı ki bu "yayından kaldırma" olayı artık izleyicilerin bile radarına takılır oldu.
Bu konuya dikkat çeken Peak Mag YouTube kanalı reji şef asistanı Neslihan Aydın'ı konuk aldığı programda tüm merak edilenlere yanıt buldu.
Neslihan Aydın bir dizinin yayından kaldırılmadan 1 hafta önce dizi setinin haberdar edildiğini belirtirken, bu durumun ilk işaretinin "bütçe kesintileri" olduğunu söyledi.
Sosyal medyadaki "Yayından mı kaldırılıyor?" iddialarının çoğunun doğru olduğunun altını çizen Aydın'ın söylemlerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda