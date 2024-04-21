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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Oğulları Karan'ın İlk Gösterisiyle Yeni Bir Starın Doğuşunu Müjdeledi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Oğulları Karan'ın İlk Gösterisiyle Yeni Bir Starın Doğuşunu Müjdeledi

burak özçivit Fahriye Evcen
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.04.2024 - 21:10

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı üzerinden oğlu Karan'ın ilk 23 Nisan gösterisinin gururunu yaşadıklarını paylaştı. Minik Karan'ın Kafkas kıyafetleriyle dans ettiği anları görenler kendilerini 'aynı babası' demekten geri alamadı...

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Çalıkuşu dizisinde başlayan arkadaşları aşka dönüşen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yıllardır mutlu evlilikleriyle herkesi imrendiriyor.

Çalıkuşu dizisinde başlayan arkadaşları aşka dönüşen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yıllardır mutlu evlilikleriyle herkesi imrendiriyor.

2013 yılında yayınlanan Çalıkuşu dizisinde partner olan çiftin arkadaşlığı zamanla aşka dönüşmüştü. Uzun süre devam eden ilişkilerini 2017 yılında evlilikle taçlandırmışlardı. Düğünleri o önem epey konuşulmuştu hatırlarsanız.

Daha sonra ilk çocukları Karan'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamışlardı!

Daha sonra ilk çocukları Karan'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamışlardı!

Oğulları Karan'ı 2019 yılında kucaklarına alan çift, sosyal medyada da birlikte sık sık paylaşımlar yaparak büyüyüşüne bizleri de şahit etmişti. Karan'ın babası Burak Özçivit'e olan benzerliği hala konuşulmaya devam ediyor biliyorsunuz.

2023 yılında ise ikinci minikleri Kerem, Özçivit ailesine dahil olmuştu!

2023 yılında ise ikinci minikleri Kerem, Özçivit ailesine dahil olmuştu!

Tabii biz çok uzun süre Kerem Özçivit'in yüzünü göremedik. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikilisi bu konuda oldukça titiz davrandı.

Kerem'i epey merak ediyoruz derken birinci yaş günü kutlamasında kendisiyle tanışabildik!

Kerem'i epey merak ediyoruz derken birinci yaş günü kutlamasında kendisiyle tanışabildik!

Bir yaşını dolduran Kerem Özçivit, annesi ve babası tarafından sosyal medya hayatına ilk adımı atmış oldu. Abisi Karan'ın kopyası diyebileceğimiz kadar benzeyen Kerem, Burak Özçivit junior 2 oldu. 😂

Şimdilerde sosyal medyada sık sık aile pozlarını görmeye devam ettiğimiz Özçivit ailesini yakından takip ediyoruz tabii ki.

Şimdilerde sosyal medyada sık sık aile pozlarını görmeye devam ettiğimiz Özçivit ailesini yakından takip ediyoruz tabii ki.

Yaptıkları anlaşmalar olsun, dizileri olsun, sosyal medya paylaşımları olsun yakından takipçileri olduk. Yalnız biz değil, epey büyük bir kitle bu aileyi merakla izliyor.

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Aile paylaşımları demişken, Fahriye Evcen oğulları Karan'ın ilk 23 Nisan gösterisinden dans ettiği anları sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı!

Aile paylaşımları demişken, Fahriye Evcen oğulları Karan'ın ilk 23 Nisan gösterisinden dans ettiği anları sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı!

Kafkas oyunu kıyafetleriyle sahnede dans eden minik Karan'ın bu hali herkes tarafından çok tatlı bulundu!

Tabii "Küçülüş Osman" esprisi yapmasak olmaz. Babasının izinden gider mi, ne dersiniz? 😂

Fahriye Evcen gösteriyi izledikleri anı da "Gururlu ebeveynler" notuyla paylaştı.

Fahriye Evcen gösteriyi izledikleri anı da "Gururlu ebeveynler" notuyla paylaştı.

Karan'ın ilk gösterisini de üstünde adı yazılan pideyle kutlamışlar. 😂

Karan'ın ilk gösterisini de üstünde adı yazılan pideyle kutlamışlar. 😂

Ailece geçirdikleri günün devamını da bizlerle paylaşmayı unutmadılar elbette!

Ailece geçirdikleri günün devamını da bizlerle paylaşmayı unutmadılar elbette!

Sizce Karan oyuncu olur mu? Gelin yorumlarda buluşalım! 

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