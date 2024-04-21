Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Oğulları Karan'ın İlk Gösterisiyle Yeni Bir Starın Doğuşunu Müjdeledi
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Oğulları Karan'ın İlk Gösterisiyle Yeni Bir Starın Doğuşunu Müjdeledi
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı üzerinden oğlu Karan'ın ilk 23 Nisan gösterisinin gururunu yaşadıklarını paylaştı. Minik Karan'ın Kafkas kıyafetleriyle dans ettiği anları görenler kendilerini 'aynı babası' demekten geri alamadı...
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Çalıkuşu dizisinde başlayan arkadaşları aşka dönüşen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yıllardır mutlu evlilikleriyle herkesi imrendiriyor.
Daha sonra ilk çocukları Karan'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamışlardı!
2023 yılında ise ikinci minikleri Kerem, Özçivit ailesine dahil olmuştu!
Kerem'i epey merak ediyoruz derken birinci yaş günü kutlamasında kendisiyle tanışabildik!
Şimdilerde sosyal medyada sık sık aile pozlarını görmeye devam ettiğimiz Özçivit ailesini yakından takip ediyoruz tabii ki.
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Aile paylaşımları demişken, Fahriye Evcen oğulları Karan'ın ilk 23 Nisan gösterisinden dans ettiği anları sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı!
Tabii "Küçülüş Osman" esprisi yapmasak olmaz. Babasının izinden gider mi, ne dersiniz? 😂
Fahriye Evcen gösteriyi izledikleri anı da "Gururlu ebeveynler" notuyla paylaştı.
Karan'ın ilk gösterisini de üstünde adı yazılan pideyle kutlamışlar. 😂
Ailece geçirdikleri günün devamını da bizlerle paylaşmayı unutmadılar elbette!
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