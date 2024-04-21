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Melike Şahin'in Katıldığı PES Programında Zeynep Bastık'ın Lan Şarkısı Övülünce Tadı Kaçtı

Melike Şahin'in Katıldığı PES Programında Zeynep Bastık'ın Lan Şarkısı Övülünce Tadı Kaçtı

GNS
GNS - Onedio Editörü
21.04.2024 - 23:31

Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan, ironik söylemleriyle kimini rahatsız ederken kimilerini çok eğlendiren bir program var ki o da PES. Pınar Fidan ve Seda Yüz ikilisinin her söylemleri viral olan PES programının son konuğu Melike Şahin oldu. Şahin'in program esnasında tadının kaçtığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Seda Yüz ve Pınar Fidan ikilisinin Jiklet isimli YouTube kanalında yayınladıkları PES programı epey popüler.

Seda Yüz ve Pınar Fidan ikilisinin Jiklet isimli YouTube kanalında yayınladıkları PES programı epey popüler.

Programın son konuğu ise geçtiğimiz aylarda soğuk olduğu gerekçesiyle konseri iptal eden ve eleştirilerin hedefi olan ünlü şarkıcı Melike Şahin oldu.

Şarkılarıyla herkesi "derdo" bir hale sürükleyen Melike Şahin, PES'in nefes dahi almadan sorduğu soruların hedefi oldu.

Şarkılarıyla herkesi "derdo" bir hale sürükleyen Melike Şahin, PES'in nefes dahi almadan sorduğu soruların hedefi oldu.

Sordukları sorulara dahi kendi cevaplarıyla cevap veren ikili, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla eleştirilere maruz kalırken pek çok gündem konusunu da ele almayı unutmuyor. Melike Şahin'i de bu maratonun içine dahil etmeyi eksik etmiyorlar tabii ki.

Seda Yüz, programın bir bölümünde "En sevdiğim şarkını söyleyeyim mi?" diyor ve olanlar oluyor.

Seda Yüz, programın bir bölümünde "En sevdiğim şarkını söyleyeyim mi?" diyor ve olanlar oluyor.

Çünkü kendisi Zeynep Bastık'ın son dönemde globalde dahi müzik listelerini altüst ettiği 'Lan' şarkısını söylemeye başlıyor.

Melike Şahin'in o anlarda surat ifadesini görenler tadının kaçtığını anlıyor tabii.

Melike Şahin'in o anlarda surat ifadesini görenler tadının kaçtığını anlıyor tabii.

Seda Yüz ise 'Çok pardon, her yerde bu çalıyor ya. O zannettim bir anda.' diyor. Tabii bunların ironi olduğu çok belli...

Ardından Zeynep Bastık'ın viral olan ve her yerde duyduğumuz Lan şarkısını övüyorlar mı, gömüyorlar mı anlamasak da "Viral oldu ya bu şarkı, çok sevildi ya... Herkes söylüyor ya... Sen çok iyi yerlerde olmayı hak ettiğin için biz dünyada müzik listelerine giren şarkı seninki zannettik." diyorlar.

Ardından Zeynep Bastık'ın viral olan ve her yerde duyduğumuz Lan şarkısını övüyorlar mı, gömüyorlar mı anlamasak da "Viral oldu ya bu şarkı, çok sevildi ya... Herkes söylüyor ya... Sen çok iyi yerlerde olmayı hak ettiğin için biz dünyada müzik listelerine giren şarkı seninki zannettik." diyorlar.

Hatta 'Seninkiler bundan çok daha iyi, seninkiler niye giremedi?' diye devam ediyorlar.

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"Yorum farkı var, Zeynep Bastık daha güzel söylemiş. Kusura bakma sen de." denmesinin üstüne Melike Şahin'in "Bence de" dediği anlar sosyal medyada epey konuşuldu.

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