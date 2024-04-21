Melike Şahin'in Katıldığı PES Programında Zeynep Bastık'ın Lan Şarkısı Övülünce Tadı Kaçtı
Melike Şahin'in Katıldığı PES Programında Zeynep Bastık'ın Lan Şarkısı Övülünce Tadı Kaçtı
Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan, ironik söylemleriyle kimini rahatsız ederken kimilerini çok eğlendiren bir program var ki o da PES. Pınar Fidan ve Seda Yüz ikilisinin her söylemleri viral olan PES programının son konuğu Melike Şahin oldu. Şahin'in program esnasında tadının kaçtığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
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Seda Yüz ve Pınar Fidan ikilisinin Jiklet isimli YouTube kanalında yayınladıkları PES programı epey popüler.
Şarkılarıyla herkesi "derdo" bir hale sürükleyen Melike Şahin, PES'in nefes dahi almadan sorduğu soruların hedefi oldu.
Seda Yüz, programın bir bölümünde "En sevdiğim şarkını söyleyeyim mi?" diyor ve olanlar oluyor.
Melike Şahin'in o anlarda surat ifadesini görenler tadının kaçtığını anlıyor tabii.
Ardından Zeynep Bastık'ın viral olan ve her yerde duyduğumuz Lan şarkısını övüyorlar mı, gömüyorlar mı anlamasak da "Viral oldu ya bu şarkı, çok sevildi ya... Herkes söylüyor ya... Sen çok iyi yerlerde olmayı hak ettiğin için biz dünyada müzik listelerine giren şarkı seninki zannettik." diyorlar.
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"Yorum farkı var, Zeynep Bastık daha güzel söylemiş. Kusura bakma sen de." denmesinin üstüne Melike Şahin'in "Bence de" dediği anlar sosyal medyada epey konuşuldu.
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