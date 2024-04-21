Melike Şahin'in Katıldığı PES Programında Zeynep Bastık'ın Lan Şarkısı Övülünce Tadı Kaçtı

Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan, ironik söylemleriyle kimini rahatsız ederken kimilerini çok eğlendiren bir program var ki o da PES. Pınar Fidan ve Seda Yüz ikilisinin her söylemleri viral olan PES programının son konuğu Melike Şahin oldu. Şahin'in program esnasında tadının kaçtığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.