Mahsun Kırmızıgül 23 Nisan Etkinliklerinde "Dinle"nin Yasaklandığını Duyunca Soluğu Instagram'da Aldı
Mahsun Kırmızıgül 23 Nisan Etkinliklerinde "Dinle"nin Yasaklandığını Duyunca Soluğu Instagram'da Aldı
Yıllar boyunca şarkılarıyla ve filmleriyle dikkat çeken, yaptığı her işle başarıyı yakalayan Mahsun Kırmızıgül son dönemde farklı gündemlerle karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz gün 'öldü' haberlerine isyan eden Kırmızıgül, bu sefer de 23 Nisan etkinliklerinde şarkısını yasaklayan müdüre seslendi.
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Asıl Adı Abdullah Bazencir olan ama hepimizin Mahsun Kırmızıgül olarak tanıdığı ünlü isim, 1994 yılında Alem Buysa filmiyle ortalığı kasıp kavurmuştu.
Yıllar içerisinde kendine büyük bir hayran kitlesi edinen ve Türkiye'nin en tanınmış isimlerinden biri olan Mahsun Kırmızıgül, kariyerinde başka sayfalar da açmak istedi.
Kırmızıgül'ün el attığı sinema filmleri beyazperdede rekor kıran yapımlar arasına girdi biliyorsunuz.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde magazinde çıkan "Mahsun Kırmızıgül öldü" haberlerine verdiği tepkiyle gündeme gelmişti.
Şimdi de yıllar önce yayınladığı ve hala hepimizin diline pelesenk olan şarkısı Dinle ile gündeme geldi.
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Kırmızıgül, Ankara'da bir okulda çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında kullanılacak şarkının, okul müdürü tarafından yasaklandığını duyurdu ve tepki gösterdi.
O anların videosunu sosyal medya hesabı üzerinden yayınlıyor.
"Çocukların bayramda yüzlerinin gülmesini, emeklerinin karşılığını kesmeyin."
Mahsun Kırmızıgül'ü bu konuda destekleyen de, pedagojik açıdan şarkıyı doğru bulmayan da yorumlarda fikirlerini anlattı.
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