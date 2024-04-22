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Mahsun Kırmızıgül 23 Nisan Etkinliklerinde "Dinle"nin Yasaklandığını Duyunca Soluğu Instagram'da Aldı

Mahsun Kırmızıgül 23 Nisan Etkinliklerinde "Dinle"nin Yasaklandığını Duyunca Soluğu Instagram'da Aldı

GNS
GNS - Onedio Editörü
22.04.2024 - 09:18

Yıllar boyunca şarkılarıyla ve filmleriyle dikkat çeken, yaptığı her işle başarıyı yakalayan Mahsun Kırmızıgül son dönemde farklı gündemlerle karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz gün 'öldü' haberlerine isyan eden Kırmızıgül, bu sefer de 23 Nisan etkinliklerinde şarkısını yasaklayan müdüre seslendi.

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Asıl Adı Abdullah Bazencir olan ama hepimizin Mahsun Kırmızıgül olarak tanıdığı ünlü isim, 1994 yılında Alem Buysa filmiyle ortalığı kasıp kavurmuştu.

Asıl Adı Abdullah Bazencir olan ama hepimizin Mahsun Kırmızıgül olarak tanıdığı ünlü isim, 1994 yılında Alem Buysa filmiyle ortalığı kasıp kavurmuştu.

Kırmızıgül, 1980'lı yılların başlarından beri yaptığı albümlerle müzik kariyeri için önemli adımları atmaya başlamıştı. Tabii o dönemlerde henüz amatördü. 5 yıl içerisinde büyük bir çıkış yakaladı.

Yıllar içerisinde kendine büyük bir hayran kitlesi edinen ve Türkiye'nin en tanınmış isimlerinden biri olan Mahsun Kırmızıgül, kariyerinde başka sayfalar da açmak istedi.

Yıllar içerisinde kendine büyük bir hayran kitlesi edinen ve Türkiye'nin en tanınmış isimlerinden biri olan Mahsun Kırmızıgül, kariyerinde başka sayfalar da açmak istedi.

90'larda oynadığı dizileri de hesaba katarsak oyunculuk için adım atacak olması hiç de şaşırtıcı değildi. Ancak senarist ve yönetmenlik görevlerini de üstlenmesi kimileri için beklenmedik oldu.

Kırmızıgül'ün el attığı sinema filmleri beyazperdede rekor kıran yapımlar arasına girdi biliyorsunuz.

Kırmızıgül'ün el attığı sinema filmleri beyazperdede rekor kıran yapımlar arasına girdi biliyorsunuz.

Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, New York'ta Beş Minare, Mucize, Prestij Meselesi hepimizin izlediği ve duyduğu işlerden biliyorsunuz. Hepsi Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyor.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde magazinde çıkan "Mahsun Kırmızıgül öldü" haberlerine verdiği tepkiyle gündeme gelmişti.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde magazinde çıkan "Mahsun Kırmızıgül öldü" haberlerine verdiği tepkiyle gündeme gelmişti.

'Sırf tık almak için sosyal medyada 'öldü' haberi yapmak gerçekten çok ayıp. Arkadaşlar, yaşıyorum ve sağlığım da yerinde. Önümüzdeki cuma günü sahneye çıkacağım. Yıkılmadım, ayaktayım.'

Şimdi de yıllar önce yayınladığı ve hala hepimizin diline pelesenk olan şarkısı Dinle ile gündeme geldi.

Şimdi de yıllar önce yayınladığı ve hala hepimizin diline pelesenk olan şarkısı Dinle ile gündeme geldi.

Sosyal medyada da sık sık karşımıza çıkmaya devam eden Dinle şarkısı epey sevilen bir parça. Ancak bu sever sevilmesiyle değil, yasaklanmasıyla dikkat çekiyor.

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Kırmızıgül, Ankara'da bir okulda çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında kullanılacak şarkının, okul müdürü tarafından yasaklandığını duyurdu ve tepki gösterdi.

Kırmızıgül, Ankara'da bir okulda çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında kullanılacak şarkının, okul müdürü tarafından yasaklandığını duyurdu ve tepki gösterdi.

'Ankara Akyurt ilçesinde 23 nisan kutlamalarında çocuklar “Dinle ” şarkısını prova yapıyorlar. Ama okul müdürü Yasemin Pelit şarkının sözlerinin uygun olmadığını dile getirip çocuklara yasağı koyuyor. Ve çocuklar çok üzgünler.'

O anların videosunu sosyal medya hesabı üzerinden yayınlıyor.

"Çocukların bayramda yüzlerinin gülmesini, emeklerinin karşılığını kesmeyin."

"Çocukların bayramda yüzlerinin gülmesini, emeklerinin karşılığını kesmeyin."

'Yapma müdüre hanım, gün çocukların günü, hem o şarkının sözlerinde kötü bir şey olsa çocukların velileri ve öğretmenleri böyle bir şeye izin vermezler. O çocukların bayramda yüzlerinin gülmesini emeklerinin karşılığını kesmeyin müdür bey.  Bırakın şarkıyı sözleri ile okusunlar.'

Mahsun Kırmızıgül'ü bu konuda destekleyen de, pedagojik açıdan şarkıyı doğru bulmayan da yorumlarda fikirlerini anlattı.

Mahsun Kırmızıgül'ü bu konuda destekleyen de, pedagojik açıdan şarkıyı doğru bulmayan da yorumlarda fikirlerini anlattı.

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