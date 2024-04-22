Fenerbahçe'de Zehra Güneş Sesleri: "Voleybolda Son Şampiyon Fenerbahçe, Zehra Güneş ile Anlaştı" İddiası

Kadınlar Voleybol Ligi’nin son şampiyona Fenerbahçe, yeni sezon öncesi flaş bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. İddiaya göre; Fenerbahçe’nin transferdeki ilk hedefi Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından biri olan Zehra Güneş. 12 yaşından bu yana Vakıfbank forması giyen milli voleybolcunun, sarı lacivertli takım ile prensipte anlaştığı, ilerleyen günlerde transferin netlik kazanması bekleniyor.