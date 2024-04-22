Fenerbahçe'de Zehra Güneş Sesleri: "Voleybolda Son Şampiyon Fenerbahçe, Zehra Güneş ile Anlaştı" İddiası
Fenerbahçe'de Zehra Güneş Sesleri: "Voleybolda Son Şampiyon Fenerbahçe, Zehra Güneş ile Anlaştı" İddiası
Kadınlar Voleybol Ligi’nin son şampiyona Fenerbahçe, yeni sezon öncesi flaş bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor. İddiaya göre; Fenerbahçe’nin transferdeki ilk hedefi Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından biri olan Zehra Güneş. 12 yaşından bu yana Vakıfbank forması giyen milli voleybolcunun, sarı lacivertli takım ile prensipte anlaştığı, ilerleyen günlerde transferin netlik kazanması bekleniyor.
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Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı’na karşı oynadığı Voleybol Sultanlar Ligi'nde final serisini 3-2 kazanarak lig tarihindeki 7. şampiyonluğuna ulaştı.
Sarı lacivertli takımda gelecek yılın planlamaları ise hemen başladı.
Takımın yıldızlarından Rus smaçör Arina Fedorovtseva, gelecek sezon Çin Ligi ekiplerinden Tianjin forması giyecek.
Arina, Çin'de ligin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'de şubat ayından itibaren sezona devam edecek.
Sürpriz bir iddia ise milli voleybolcu Zehra Güneş ile ilgili geldi.
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İddiaya göre; Fenerbahçe, Türk voleybolunun yıldızı Zehra Güneş ile prensip anlaşmasına var.
25 yaşındaki yıldız voleybolcunun transferinin ilerleyen günlerde netlik kazanacağı iddia edildi.
Türk voleybolunun son yıllardaki en büyük yıldızlarından biri olan Zehra Güneş, 12 yaşından bu yana Vakıfbank’ta forma giyiyor.
ZEHRA GÜNEŞ'İN KARİYER ÖDÜLLERİ
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