Zehra Güneş Fenerbahçe’ye Transfer Olacak mı? Vakıfbank’ın Zehra Güneş Kararı Belli Oldu
Zehra Güneş Fenerbahçe’ye Transfer Olacak mı? Vakıfbank’ın Zehra Güneş Kararı Belli Oldu
Geçtiğimiz günlerde “Zehra Güneş Fenerbahçe’ye Gidiyor” iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'in Vakıfbank'ın milli yıldızı Zehra Güneş'i transfer etmek istediği iddia edilmişti. Vakıfbank, Zehra Güneş ile ilgili kararını verdi. Zehra Güneş, Fenerbahçe’ye transfer olacak mı? İşte detaylar..
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Milli voleybolcu Zehra Güneş'in, adı son günlerde Fenerbahçe Opet'e transfer olacağı iddiaları ile gündemdeydi.
Zehra Güneş'in, kulübünden transfer haberleriyle ilgili açıklama geldi.
İddiaya göre; Fenerbahçe’nin transferdeki ilk hedefi Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından biri olan Zehra Güneş'ti.
Sporx'te yer alan habere göre; 12 yaşından bu yana Vakıfbank forması giyen milli voleybolcu, takımıyla sözleşmesini 2 yıl daha uzattı ve gündeminde ayrılık yok.
Bu sezon Gabi'nin yokluğunda kaptanlık da yapan Zehra'nın, önümüzdeki sezon takımın 1. kaptanlığına getirilmesi de gündemde...
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