Zehra Güneş Fenerbahçe’ye Transfer Olacak mı? Vakıfbank’ın Zehra Güneş Kararı Belli Oldu

Geçtiğimiz günlerde “Zehra Güneş Fenerbahçe’ye Gidiyor” iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'in Vakıfbank'ın milli yıldızı Zehra Güneş'i transfer etmek istediği iddia edilmişti. Vakıfbank, Zehra Güneş ile ilgili kararını verdi. Zehra Güneş, Fenerbahçe’ye transfer olacak mı? İşte detaylar..