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Bursa'da Bir Kebapçı 23 Nisan Şerefine Ay Yıldızlı Mangalda 1 Ton Kebap Pişirerek Çocuklara Dağıttı

Bursa'da Bir Kebapçı 23 Nisan Şerefine Ay Yıldızlı Mangalda 1 Ton Kebap Pişirerek Çocuklara Dağıttı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 16:35

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta hem çocuk hem de yetişkinler tarafından kutlanıyor. Çünkü 23 Nisan her birimiz için, çocukluğumuzun güzel anılarından biri ve her birimize masum yanımızı ve değerlerimizi yeniden hatırlatıyor.

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Bursa'da bir kebapçı, 23 Nisan şerefine 1 ton kebap yapıp çocuklara dağıttı.

Bursa'da bir kebapçı, 23 Nisan şerefine 1 ton kebap yapıp çocuklara dağıttı.

Kebapları ay yıldızlı bir mangalda pişiren kebapçı, çocuklarımıza "Onlar yeter ki Cumhuriyetimize sahip çıksın." dedi.

Kebapları ay yıldızlı bir mangalda pişiren kebapçı, çocuklarımıza "Onlar yeter ki Cumhuriyetimize sahip çıksın." dedi.

İşte o video;

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