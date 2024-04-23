Bursa'da Bir Kebapçı 23 Nisan Şerefine Ay Yıldızlı Mangalda 1 Ton Kebap Pişirerek Çocuklara Dağıttı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta hem çocuk hem de yetişkinler tarafından kutlanıyor. Çünkü 23 Nisan her birimiz için, çocukluğumuzun güzel anılarından biri ve her birimize masum yanımızı ve değerlerimizi yeniden hatırlatıyor.