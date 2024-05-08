Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Bayrağımızı Dalgalandıran Sude Nur Çakır’ın Rakiplerinin Güldüren Tepkisi

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda sol ve sağ kolda Avrupa Şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandırdı ve hepimize büyük gurur yaşattı.
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Sude Nur Çakır'ın müsabakaları sırasında son derece rahat olması dikkat çekti.
Rakiplerinin tepkisi ise izleyenleri gülümsetti.
İşte o anlar;
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taaaa böyle varrr...
Güzelimm..❤️ Başarın ve azmin daim olsun.🏆💪🏻
Aslan parçası be! Bir de ringden bağıranlara laf yetiştiriyor 💪