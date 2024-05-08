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Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Bayrağımızı Dalgalandıran Sude Nur Çakır’ın Rakiplerinin Güldüren Tepkisi

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Bayrağımızı Dalgalandıran Sude Nur Çakır’ın Rakiplerinin Güldüren Tepkisi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 20:10

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Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda sol ve sağ kolda Avrupa Şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandırdı ve hepimize büyük gurur yaşattı.

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Sude Nur Çakır'ın müsabakaları sırasında son derece rahat olması dikkat çekti.

Sude Nur Çakır'ın müsabakaları sırasında son derece rahat olması dikkat çekti.

Rakiplerinin tepkisi ise izleyenleri gülümsetti.

Rakiplerinin tepkisi ise izleyenleri gülümsetti.

İşte o anlar;

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Kaan Ilgaz

taaaa böyle varrr...

Nuray

Güzelimm..❤️ Başarın ve azmin daim olsun.🏆💪🏻

Can vanKamp

Aslan parçası be! Bir de ringden bağıranlara laf yetiştiriyor 💪