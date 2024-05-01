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La Liga Real Sociedad Maçındaki Performansından Görüntülerle Arda Güler İçin Bir Klip Hazırladı

La Liga Real Sociedad Maçındaki Performansından Görüntülerle Arda Güler İçin Bir Klip Hazırladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 20:19

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Futbolun genç ve parlak yıldızlarından biri olan Arda Güler, yetenekleri ve sahadaki performansıyla son dönemde fazlasıyla dikkat çekiyor. Forma giydiği Real Madrid'deki başarısıyla hem takımına hem ülkemize büyük gurur yaşatan Arda, kariyerinde hızla yükseliyor.

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La Liga, Arda Güler'in Real Sociedad maçındaki performansına özel bir klip hazırladı.

La Liga, Arda Güler'in Real Sociedad maçındaki performansına özel bir klip hazırladı.

Takımın resmi hesabından paylaşılan klip beğeni topladı.

Takımın resmi hesabından paylaşılan klip beğeni topladı.

İşte o video;

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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