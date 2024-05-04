Okulunu Bitirip Mesleğini Eline Aldıktan Sonra Ailesine Traktör Hediye Eden Diyetisyenin Jesti Duygulandırdı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@diyetisyenhat...
Diyetisyen Hatice Nur Ege'nin videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi sosyal medya hesabından, kendi tarzıyla sağlıklı beslenme ve kilo verme yollarını paylaşıyor.
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Hatice Nur Ege, kendisini okutan ailesine vefa borcunu ödemek için babasının hayali olan traktörü aldı.
Babasının mutluluğu ve yaşadıkları duygusal anlar, izleyenleri de duygulandırdı.
İşte o video;
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