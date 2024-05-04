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Okulunu Bitirip Mesleğini Eline Aldıktan Sonra Ailesine Traktör Hediye Eden Diyetisyenin Jesti Duygulandırdı

Okulunu Bitirip Mesleğini Eline Aldıktan Sonra Ailesine Traktör Hediye Eden Diyetisyenin Jesti Duygulandırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 18:06

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Diyetisyen Hatice Nur Ege'nin videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi sosyal medya hesabından, kendi tarzıyla sağlıklı beslenme ve kilo verme yollarını paylaşıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@diyetisyenhat...
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Hatice Nur Ege, kendisini okutan ailesine vefa borcunu ödemek için babasının hayali olan traktörü aldı.

Hatice Nur Ege, kendisini okutan ailesine vefa borcunu ödemek için babasının hayali olan traktörü aldı.

Babasının mutluluğu ve yaşadıkları duygusal anlar, izleyenleri de duygulandırdı.

Babasının mutluluğu ve yaşadıkları duygusal anlar, izleyenleri de duygulandırdı.

İşte o video;

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