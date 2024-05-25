Sakince Sudan Çıktılar: Kavga Ederken Bir Anda Denize Düşen Kedilerin Çizgi Film Sahnelerini Aratmayan Anları

Kediler, dünya üzerindeki en büyüleyici varlıklar. Her biri kendi benzersiz kişiliğine sahip olan kediler, insanların hayatlarını zenginleştiren ve renklendiren canlılar. Kediler öyle eşsiz ki, onların uzaylı olduklarını düşünenler bile var.
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Deniz kenarında kavga eden iki kedi bir anda kendilerini denizde buldu.
Hızlı bir şekilde sudan çıkan ve bir anda sakinleşen kedilerin o anları, çizgi film sahnelerinin aratmadı.
İşte o kavga;
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Hahah şapşallar, dur kurulanalım sonra devam ederiz xd
kediler sinemalarda🤣🤣🤣🤣
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