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Sakince Sudan Çıktılar: Kavga Ederken Bir Anda Denize Düşen Kedilerin Çizgi Film Sahnelerini Aratmayan Anları

Sakince Sudan Çıktılar: Kavga Ederken Bir Anda Denize Düşen Kedilerin Çizgi Film Sahnelerini Aratmayan Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 22:41 Son Güncelleme: 25.05.2024 - 22:42

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Kediler, dünya üzerindeki en büyüleyici varlıklar. Her biri kendi benzersiz kişiliğine sahip olan kediler, insanların hayatlarını zenginleştiren ve renklendiren canlılar. Kediler öyle eşsiz ki, onların uzaylı olduklarını düşünenler bile var.

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Deniz kenarında kavga eden iki kedi bir anda kendilerini denizde buldu.

Deniz kenarında kavga eden iki kedi bir anda kendilerini denizde buldu.

Hızlı bir şekilde sudan çıkan ve bir anda sakinleşen kedilerin o anları, çizgi film sahnelerinin aratmadı.

Hızlı bir şekilde sudan çıkan ve bir anda sakinleşen kedilerin o anları, çizgi film sahnelerinin aratmadı.

İşte o kavga;

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morbusmentis

Hahah şapşallar, dur kurulanalım sonra devam ederiz xd

gmzebrkts...

kediler sinemalarda🤣🤣🤣🤣

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