Dünyanın Farklı Yerlerinde İnsanlar Tarafından Tahrip Edilen Tarihi Eserlerin Eski ve Günümüzdeki Görüntüleri

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7Ji74...
Dünyanın dört bir yanında, milyonlarca ziyaretçinin ilgisini çeken tarihi yapılar, savaşlar, doğal afetler, ya da doğrudan insanlar tarafından zarar görüyor. Bu yapıların korunması elbette önemli fakat bazen bunun önüne geçilemiyor.
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Dünyanın dört bir yanından tarihi yapılan eski ve yeni haller karşılaştırıldı.
Ortaya çıkan görüntü, özellikle tarih tutkunlarını üzdü.
İşte o karşılaştırma;
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