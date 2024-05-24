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Dünyanın Farklı Yerlerinde İnsanlar Tarafından Tahrip Edilen Tarihi Eserlerin Eski ve Günümüzdeki Görüntüleri

Dünyanın Farklı Yerlerinde İnsanlar Tarafından Tahrip Edilen Tarihi Eserlerin Eski ve Günümüzdeki Görüntüleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 16:23 Son Güncelleme: 24.05.2024 - 16:32

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Dünyanın dört bir yanında, milyonlarca ziyaretçinin ilgisini çeken tarihi yapılar, savaşlar, doğal afetler, ya da doğrudan insanlar tarafından zarar görüyor. Bu yapıların korunması elbette önemli fakat bazen bunun önüne geçilemiyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7Ji74...
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Dünyanın dört bir yanından tarihi yapılan eski ve yeni haller karşılaştırıldı.

Dünyanın dört bir yanından tarihi yapılan eski ve yeni haller karşılaştırıldı.

Ortaya çıkan görüntü, özellikle tarih tutkunlarını üzdü.

Ortaya çıkan görüntü, özellikle tarih tutkunlarını üzdü.

İşte o karşılaştırma;

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