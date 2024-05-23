Çocukken Ağaca Kurulmuş Salıncağıyla Eğlendiği Anları Yeniden Canlandıran Kadının Duygulandıran Videosu

Kaynak: https://www.tiktok.com/@oylesineuserd...
Zamanın hızına yetişmek neredeyse imkansız gibi. Eski fotoğraflara göz attığımızda, sanki bambaşka bir dünyanın parçasıymışız gibi hissediyoruz.
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Bir TikTok kullanıcısı 20 yıl önce bir ağaca kurulmuş salıncakta eğlendiği anları yeniden canlandırdı.
Video hepimizi kendi çocukluğumuza götürürken, zamanın acımasız hızını bir kere daha yüzümüze vurdu.
İşte o video;
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