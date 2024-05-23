Görüş Bildir
Haberler
Video
Çocukken Ağaca Kurulmuş Salıncağıyla Eğlendiği Anları Yeniden Canlandıran Kadının Duygulandıran Videosu

Çocukken Ağaca Kurulmuş Salıncağıyla Eğlendiği Anları Yeniden Canlandıran Kadının Duygulandıran Videosu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 12:16

İçerik Devam Ediyor

Zamanın hızına yetişmek neredeyse imkansız gibi. Eski fotoğraflara göz attığımızda, sanki bambaşka bir dünyanın parçasıymışız gibi hissediyoruz.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@oylesineuserd...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir TikTok kullanıcısı 20 yıl önce bir ağaca kurulmuş salıncakta eğlendiği anları yeniden canlandırdı.

Bir TikTok kullanıcısı 20 yıl önce bir ağaca kurulmuş salıncakta eğlendiği anları yeniden canlandırdı.

Video hepimizi kendi çocukluğumuza götürürken, zamanın acımasız hızını bir kere daha yüzümüze vurdu.

Video hepimizi kendi çocukluğumuza götürürken, zamanın acımasız hızını bir kere daha yüzümüze vurdu.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın