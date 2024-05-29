Adana'da Sürücülerinin Bir Ambulansa Fermuar Sistemiyle Kusuruz Bir Şekilde Yol Verdiği Anlar Beğeni Topladı

Ambulanslara öncelik tanımak, sadece bir trafik kuralı olmanın ötesinde, aynı zamanda insani bir sorumluluktur. Bu kurala uymak, belki de bir hayatın kurtulmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, ambulanslara öncelik tanımak, sadece bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda etik bir gerekliliktir.