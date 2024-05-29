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Körleme Satranç: Eski Satranç Şampiyonu Kıvanç Haznedaroğlu Yolculuk Sırasında Ekipman Olmadan Satranç Oynadı

Körleme Satranç: Eski Satranç Şampiyonu Kıvanç Haznedaroğlu Yolculuk Sırasında Ekipman Olmadan Satranç Oynadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 16:52

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Zihin açıcı ve strateji geliştirme konusunda benzersiz bir oyun olan satranç, tarih boyunca birçok kültür tarafından benimsenmiştir. Zekâyı keskinleştiren bu oyun, düşünme yetisini geliştirirken, sabır ve odaklanmayı da öğretir. Satranç, oyuncularına rakiplerinin hamlelerini öngörme ve kendi hamlelerini planlama yeteneği kazandırır. Bu nedenle satranç, gençlerin ve yetişkinlerin zihinsel gelişimine katkıda bulunan, eşsiz bir araç olarak kabul edilir.

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Eski Türkiye Satranç Şampiyonu Kıvanç Haznedaroğlu, trafikte arkadaşıyla ekipman olmadan satranç oynadı.

Eski Türkiye Satranç Şampiyonu Kıvanç Haznedaroğlu, trafikte arkadaşıyla ekipman olmadan satranç oynadı.

Haznedaroğlu o anları "Satranç için satranç takımına ihtiyaç yoktur, beyniniz olması yeterlidir." notuyla paylaştı.

Haznedaroğlu o anları "Satranç için satranç takımına ihtiyaç yoktur, beyniniz olması yeterlidir." notuyla paylaştı.

İşte o anlar;

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garibann

bu tip insanların yanında benimde maksimum katkım en fazla soldan abi olurdu her halde :))))))