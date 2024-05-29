Körleme Satranç: Eski Satranç Şampiyonu Kıvanç Haznedaroğlu Yolculuk Sırasında Ekipman Olmadan Satranç Oynadı

Zihin açıcı ve strateji geliştirme konusunda benzersiz bir oyun olan satranç, tarih boyunca birçok kültür tarafından benimsenmiştir. Zekâyı keskinleştiren bu oyun, düşünme yetisini geliştirirken, sabır ve odaklanmayı da öğretir. Satranç, oyuncularına rakiplerinin hamlelerini öngörme ve kendi hamlelerini planlama yeteneği kazandırır. Bu nedenle satranç, gençlerin ve yetişkinlerin zihinsel gelişimine katkıda bulunan, eşsiz bir araç olarak kabul edilir.