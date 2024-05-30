Hataylı Depremzededen 'Oyuncu Uğur Aslan' Yanıtı: 'Bizim Bize Yetmediğimiz Yerde Gelen Ünlülerden'

Kadiri Şeyhi Muhammed Mardini, Çocuğuna Hediye Alanlara Sinirlendi! 'Medreseye Neden Araba Almıyorsunuz?'

Yapay Zekanın Kullanımı Giderek Tuhaflaşıyor: Bir Kullanıcı 2 Yapay Zekayı 8 Dakika Boyunca Kavga Ettirdi

Her Masada Var: Geleneksel Gloucestershire "Peynir Yuvarlama Yarışması"na Katılan IShowSpeed 4. Oldu

Bir Grup Öğretmen Öğrencilerinin Zil Çaldığında Yaptığı Hareketleri Taklit Ederek Tüm Öğrencilerini Güldürdü

Bu da Oldu! 1 Yıl Önce Açılmıştı: Hızlı Tren Hattı İkinci Kez Hasar Gördü

Adana'da Sürücülerinin Bir Ambulansa Fermuar Sistemiyle Kusuruz Bir Şekilde Yol Verdiği Anlar Beğeni Topladı

Bıçakla Polisin Üzerine Yürüyen Şahıs Bacağından Vurularak Etkisiz Hale Getirildi