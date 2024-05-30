Hataylı Depremzededen 'Oyuncu Uğur Aslan' Yanıtı: 'Bizim Bize Yetmediğimiz Yerde Gelen Ünlülerden'

TikTok'ta 'Hataylı ünlülerden hangisini tanıyorsunuz?' sorusu yanıt veren Hataylı bir depremzede, listede yer alan oyuncu Uğur Aslan'ın 9 saat sonra şehre geldiğini ve maddi manevi destek olmaya çalıştığını anlattı.
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6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde en büyük hasarı alan şehirlerden biri olan Hatay'da 'Hatay.Alem0' isimli hesap tarafından hazırlanan bir röportajda depremzedelere 'Hataylı ünlülerden hangisini tanıyorsunuz?' sorusu yöneltildi.
Depremzedenin yanıtı ise oyuncu Uğur Aslan oldu. Deprem olduktan 9 saat sonra Aslan'ın bölgeye geldiğini söyleyen depremzede, "Biz bize yeteriz' diyoruz ya, bizim bize yetmediğimiz yerde çıkıp gelen ünlülerden. Buradakilerden başka hangisi vardı orada. Ben Uğur Aslan'dan başkasını görmedim orada. Demek ki bunların içinde Hataylı olan bir tek Uğur Aslan var.' dedi.
İşte Hataylı depremzedenin açıklamaları; 📹
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