Görüş Bildir
Haberler
Video
Hataylı Depremzededen 'Oyuncu Uğur Aslan' Yanıtı: 'Bizim Bize Yetmediğimiz Yerde Gelen Ünlülerden'

Hataylı Depremzededen 'Oyuncu Uğur Aslan' Yanıtı: 'Bizim Bize Yetmediğimiz Yerde Gelen Ünlülerden'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.05.2024 - 11:09

İçerik Devam Ediyor

TikTok'ta 'Hataylı ünlülerden hangisini tanıyorsunuz?' sorusu yanıt veren Hataylı bir depremzede, listede yer alan oyuncu Uğur Aslan'ın 9 saat sonra şehre geldiğini ve maddi manevi destek olmaya çalıştığını anlattı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde en büyük hasarı alan şehirlerden biri olan Hatay'da 'Hatay.Alem0' isimli hesap tarafından hazırlanan bir röportajda depremzedelere 'Hataylı ünlülerden hangisini tanıyorsunuz?' sorusu yöneltildi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde en büyük hasarı alan şehirlerden biri olan Hatay'da 'Hatay.Alem0' isimli hesap tarafından hazırlanan bir röportajda depremzedelere 'Hataylı ünlülerden hangisini tanıyorsunuz?' sorusu yöneltildi.

Depremzedenin yanıtı ise oyuncu Uğur Aslan oldu. Deprem olduktan 9 saat sonra Aslan'ın bölgeye geldiğini söyleyen depremzede, "Biz bize yeteriz' diyoruz ya, bizim bize yetmediğimiz yerde çıkıp gelen ünlülerden. Buradakilerden başka hangisi vardı orada. Ben Uğur Aslan'dan başkasını görmedim orada. Demek ki bunların içinde Hataylı olan bir tek Uğur Aslan var.' dedi.

Depremzedenin yanıtı ise oyuncu Uğur Aslan oldu. Deprem olduktan 9 saat sonra Aslan'ın bölgeye geldiğini söyleyen depremzede, "Biz bize yeteriz' diyoruz ya, bizim bize yetmediğimiz yerde çıkıp gelen ünlülerden. Buradakilerden başka hangisi vardı orada. Ben Uğur Aslan'dan başkasını görmedim orada. Demek ki bunların içinde Hataylı olan bir tek Uğur Aslan var.' dedi.

İşte Hataylı depremzedenin açıklamaları; 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın