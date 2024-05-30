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Mahalledeki Tek Bekar Kendisi Kalınca Megafondan Mahalleye Yayın Yaptı: "Gelini Uzaklarda Aramayın"

Mahalledeki Tek Bekar Kendisi Kalınca Megafondan Mahalleye Yayın Yaptı: "Gelini Uzaklarda Aramayın"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 10:42

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Evlenmek, çoğu insanın hayatındaki en önemli hedeflerden biri olabiliyor. Çünkü evlilik, birçok kişi için hayatlarının en önemli dönüm noktasını temsil ediyor. Fakat bazen insanlar hayat arkadaşlarını ararken ilginç yollara başvurabiliyor.

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Bir kadın, yaşadığı mahallede evlenmeyen tek kişi kendisi kalınca ilginç bir çözüm buldu.

Bir kadın, yaşadığı mahallede evlenmeyen tek kişi kendisi kalınca ilginç bir çözüm buldu.

Megafonla kendini tanıtan ve olumlu özelliklerini sıralayan kadının o anları izleyenleri güldürdü.

Megafonla kendini tanıtan ve olumlu özelliklerini sıralayan kadının o anları izleyenleri güldürdü.

İşte o video;

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