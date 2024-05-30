Mahalledeki Tek Bekar Kendisi Kalınca Megafondan Mahalleye Yayın Yaptı: "Gelini Uzaklarda Aramayın"

Evlenmek, çoğu insanın hayatındaki en önemli hedeflerden biri olabiliyor. Çünkü evlilik, birçok kişi için hayatlarının en önemli dönüm noktasını temsil ediyor. Fakat bazen insanlar hayat arkadaşlarını ararken ilginç yollara başvurabiliyor.